Jeannette Jara pasa a la ofensiva: los dardos de la candidata del PC a los ministros de Boric

La primaria va lenta. Eso es un diagnostico generalizado al interior de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, que protagonizará elecciones el 29 de junio para definir a quién, como sector, llevarán a la primera vuelta. Una de las críticas más comunes es que los abanderados han evitado “pegarse” entre sí para mantener la unidad del sector, a costa de que la ciudadanía no se interese del proceso.

Esta mañana, en el debate organizado por Radio ADN, Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista, terminó con la guerra fría. La abanderada abiertamente criticó a otros sectores de la alianza. Sus dardos, en particular, se dirigieron a dos actuales ministros del Presidente Boric, con quienes ella compartió mientras se desempeñó como titular de Trabajo.

En primer lugar, en referencia al anuncio del gobierno sobre la presentación del proyecto de aborto legal, la exministra del Trabajo afirmó que “si un tema es prioritario, se presenta antes”. Y profundizó: ”Lo digo porque, en mi experiencia como ministra, así trabajamos en los temas que de verdad debían discutirse antes, como las 40 horas o la reforma previsional. Este tema tan relevante para la autonomía de las mujeres y para su seguridad (...) debió haberse puesto antes en discusión”.

Con sus palabras, Jara dio un duro golpe a la ministra Antonia Orellana (Frente Amplio), quien es la principal impulsora del proyecto.

En las últimas horas, en todo caso, la titular de Mujer se ha convertido en el blanco de críticas dentro de la alianza a raíz del proyecto de aborto, que se presenta en el último año de gobierno. “Llama la atención que recién a estas alturas se este ingresando”, cuestionó la diputada Camila Musante, de la bancada PPD e independientes. “Si un tema es prioritario, uno lo presenta a tiempo”, agregó.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Pero no se quedó ahí. La candidata comunista también deslizó, aunque sin mencionarlo explícitamente, una crítica al ministro Carlos Montes (PS). Acusó que el plan de emergencia habitacional, que él encabeza, no ha avanzado. En parte, dijo, por el escándalo de Democracia Viva, que impactó a ese ministerio.

18/02/2025 - CARLOS MONTES, MINISTRO DE VIVIENDA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Destacar su trabajo como ministra, y los logros que obtuvo durante ese período -como la reforma de pensiones y las 40 horas-, son parte de la estrategia de la abanderada durante la campaña.

Ella mismo lo sinceró la semana pasada, en entrevista con Radio Futuro, al ser consultada sobre Carolina Tohá, la abanderada del Socialismo Democrático. “Con Carolina venimos las dos del gobierno, cumplimos roles muy distintos y también tuvimos resultados distintos. Es evidente que ahora en la campaña eso se va a poder demostrar de mejor forma”, planteó en esa ocasión.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los dardos de Jara tuvieron, de hecho, como primera víctima a Tohá. La semana pasada, por ejemplo, cuestionó el manejo que tuvo como ministra del Interior del caso Monsalve, y lo comparó con cómo ella abordó el caso de Christian Larraín.

“Yo creo que siempre es bueno que estas cosas sean muy rápido. En mi caso, cuando me tocó tomar la decisión de proponerle al Presidente la salida del exsubsecretario (Larraín), lo hice principalmente porque aquí había mujeres que estaban sufriendo acoso, que eran víctimas de esta persona. (...)“, dijo.

Antes de eso, en entrevista con Radio USACH, Jara sostuvo que “el principal legado del gobierno va a ser tratar de impulsar un cambio en el ciclo político”, pero advirtió que “no sé si va a lograr consolidarse o no, porque veo una restauración concertacionista muy ligada en la primaria de la candidatura de Carolina Tohá. Me preocupa, porque las recetas antiguas pueden servir en momentos del pasado, pero no necesariamente para enfrentar los desafíos del futuro”.