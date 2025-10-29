Jeannette Jara por guiños a Frei: “Además de a él, me interesa hablarle a la gran mayoría de chilenos”

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) se refirió a los acercamientos de Evelyn Matthei (UDI) hacia los sectores de centro y los apoyos que recibió esta semana de exautoridades de la Concertación.

Al ser consultada por la estrategia de convocar a militantes de centro, la exministra manifestó: “Cada uno sabe cómo se dirige a la ciudadanía y cuáles son sus prioridades”.

Asimismo, abordó las declaraciones del senador y timonel de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien instó al expresidente a no respaldar a Matthei. “Sería un profundo error político si diera un paso en esa dirección”, sostuvo el legislador este miércoles en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

Así, ante la disputa por el respaldo de Frei Ruiz-Tagle, la candidata señaló: “Yo tengo un respeto por el expresidente Frei. Creo que tuvo una obra importante en el país. Pero además de hablarle a él, en realidad me interesa hablarle a la gran mayoría de chilenos y chilenas que no tienen nada que ver con la política, que viven muy desafectados de lo que pasa en el sistema político y que además ahora van a tenerque ir a votar obligatoriamente”.

En ese sentido, remarcó: “Nosotros tenemos propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer más fuerte la salud pública en nuestro país que está pasando una grave crisis y por sobre todo para ver como nosotros, creciendo más, tenemos también mayor seguridad pública y combate al crimen organizado y el narcotráfico. Pero eso es hablarle a los chilenos. Yo respecto al expresidente Frei, como señalo, le tengo respeto, consideración y si el comando de Evelyn Matthei cree que es el camino, ellos seguirán su propia estrategia”.