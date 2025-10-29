SUSCRÍBETE
Política

Jeannette Jara por guiños a Frei: “Además de a él, me interesa hablarle a la gran mayoría de chilenos”

Respecto a los acercamientos de Matthei hacia los votantes de centro, la representante del oficialismo y la DC señaló que “cada uno sabe cómo se dirige a la ciudadanía y cuáles son sus prioridades”.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) se refirió a los acercamientos de Evelyn Matthei (UDI) hacia los sectores de centro y los apoyos que recibió esta semana de exautoridades de la Concertación.

Al ser consultada por la estrategia de convocar a militantes de centro, la exministra manifestó: “Cada uno sabe cómo se dirige a la ciudadanía y cuáles son sus prioridades”.

Asimismo, abordó las declaraciones del senador y timonel de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien instó al expresidente a no respaldar a Matthei. “Sería un profundo error político si diera un paso en esa dirección”, sostuvo el legislador este miércoles en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

Así, ante la disputa por el respaldo de Frei Ruiz-Tagle, la candidata señaló: “Yo tengo un respeto por el expresidente Frei. Creo que tuvo una obra importante en el país. Pero además de hablarle a él, en realidad me interesa hablarle a la gran mayoría de chilenos y chilenas que no tienen nada que ver con la política, que viven muy desafectados de lo que pasa en el sistema político y que además ahora van a tenerque ir a votar obligatoriamente”.

En ese sentido, remarcó: “Nosotros tenemos propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer más fuerte la salud pública en nuestro país que está pasando una grave crisis y por sobre todo para ver como nosotros, creciendo más, tenemos también mayor seguridad pública y combate al crimen organizado y el narcotráfico. Pero eso es hablarle a los chilenos. Yo respecto al expresidente Frei, como señalo, le tengo respeto, consideración y si el comando de Evelyn Matthei cree que es el camino, ellos seguirán su propia estrategia”.

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

