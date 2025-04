Jorge Barrera, exasesor republicano, y las presidenciales: “Kast o Kaiser, uno va a tener que bajarse en favor del otro”

Fue el primer secretario general del Partido Republicano y uno de los asesores clave de la colectividad en el marco del Consejo Constitucional. El abogado Jorge Barrera no esconde su preocupación ante la división en la derecha para la elección presidencial. “Tener más de dos candidatos en primera vuelta es un disparo en los pies”, asegura.

En esa línea, recalca que -frente a una primaria ya descartada- el mejor escenario para la oposición es que republicanos y libertarios se definan por un solo candidato.

Usted ha sido particularmente crítico de la división en la oposición. ¿Qué arriesga la derecha al no ir en unidad?

Más allá de la unidad, lo que peligra hoy día es la existencia de una primaria. Hay que ver si Chile Vamos quiere y al otro lado es algo que ya está descartado. En particular, en el caso del Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, va a llegar el momento en el que, por su propio peso, Kast o Kaiser, uno va a tener que bajarse en favor del otro. Si no, eso va a significar que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta con la centroizquierda.

Este lunes republicanos, libertarios y socialcristianos presentaron su pacto parlamentario. ¿Sirve de algo ese acuerdo?

No se sostiene una lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales. Es una mala excusa la que da Kaiser sobre tener una lista y dos candidatos presidenciales como en la elección entre Lavín y Piñera, en 2005. Ahí no existían primarias legales, la ley es de 2012. Es absurdo compararlas. Esto tiene que terminar con un solo candidato.

Da por hecho que alguno de los dos se va a bajar. ¿Quién debería hacerlo?

Lo importante no es quién se baja, sino cuándo. Acá hay una conversación que lo más probable tuvieron los dos candidatos, de que es una decisión que no hay que tomar todavía. Esto es algo que se va a extender hasta la declaración de candidaturas. Lo que acá no resistiría análisis es que, sabiendo que tienen nulas posibilidades de pasar a segunda vuelta, las dos candidaturas lleguen a puerto. Los números no dan.

Jorge Barrera, exasesor republicano y las presidenciales: “Kast o Kaiser, uno va a tener que bajarse en favor del otro”. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

¿Pero quién debería seguir?

Al principio todos pensábamos que era lógico que Kaiser iba a seguir subiendo, por lo que significaba su novedad. Pero hoy día creo que por la estructura que tiene el Partido Republicano, va a ser Kaiser quien se termine bajando.

¿Quién de los dos es mejor candidato?

Kast, sin duda, principalmente por la experiencia que tiene. Estoy convencido de que los años de circo no son en vano. Kaiser tiene muchos flancos, no nos olvidemos de que gran parte de las razones por la que se pierde la segunda vuelta contra Gabriel Boric es por culpa de Johannes. Además, Kast no solo es mejor candidato, también sería mejor presidente.

¿Y Matthei?

Creo que José Antonio Kast y Matthei son los más preparados. Rodolfo Carter también me parece un buen nombre. Los tres tienen experiencia en gestión y Johannes no tiene eso, solo ha sido diputado, ni siquiera jefe de bancada. Entonces, lo veo complicado. Ahora, esta es una decisión que hay que dejársela en noviembre a los chilenos.

¿Quién es su candidato para primera vuelta?

Si no hay primaria, entro en periodo de reflexión. Estoy en el extranjero, mi voto es voluntario, y no veo la necesidad de ir a votar en primera y segunda vuelta por una lucha fratricida que no tiene sentido. Las primarias no solo son un mecanismo ya legitimado socialmente, sino que son un instrumento necesario para hacer campaña y para poder armar equipos. Si Chile Vamos termina haciendo una primaria lo más amplia que pueda, voy a mirar con muy buenos ojos ese camino.

Todo apunta a que no habrá primarias...

Una cosa es lo que diga la candidata y lo que haya conversado con los partidos de Chile Vamos, y otra muy distinta es lo que estos decidan hacer tras medir el impacto político de su decisión. Si finalmente no hay primaria, aún queda abierta la posibilidad de que surja otra candidatura por fuera, como la de Carter si reune las firmas.

¿Arriesga la derecha la segunda vuelta de llegar con más de un candidato?

Se está arriesgando la segunda vuelta con la centroizquierda y se está arriesgando la segunda vuelta entre dos derechas, que uno podría haber dicho que era imposible en el pasado. Tener más de dos candidatos en primera vuelta es un disparo en los pies, sobre todo si el oficialismo tiene sus primarias.

¿Qué garantías de gobernabilidad puede dar una oposición que llega con más de dos candidatos a primera vuelta?

El problema no va a ser de gobernabilidad, el problema es que puede que no se gane la elección. Con voto obligatorio, las personas prefieren votar nulo a votar por el candidato que termine tirando la cadena y ofendiendo al de enfrente. Un mes es muy poco tiempo para rearmarse para segunda vuelta, y no es cosa de traspasar los votos de un candidato a otro tan fácilmente.

Usted tuvo un rol importante en republicanos, ¿esperaba otra decisión respecto a la presidencial?

No, porque yo siempre he entendido que el interés del Partido Republicano ha sido tener una lista parlamentaria fuerte. La imagen que ellos tienen en la práctica, o el pragmatismo, les hace pensar que sin candidato presidencial no van a poder levantar una buena lista parlamentaria. Esa es la razón.