José Antonio Gómez: “Es indispensable aprobar la nueva Constitución teniendo la mirada en los cambios que hay que hacer”

En medio del debate por la posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo, el abogado José Antonio Gómez (Partido Radical) sostiene que, al igual que su partido, está cuadrado por aprobar la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención. “Es indispensable aprobar teniendo la mirada en los cambios que hay que hacer”, advierte. Para él, lo prioritario sería reformar el sistema político y los artículos referidos a la plurinacionalidad.

El exministro de Defensa también critica la eliminación del estado de excepción y sostiene que la propuesta de Carta Magna contiene defectos en materia de seguridad. Más allá de eso, dice que está convencido de aprobar, pues considera que hacer cambios en el nuevo texto es más sencillo que hacerlos en la Constitución actual. Por lo mismo, advierte que los militantes que no se cuadren con sus partidos podrían ser suspendidos e incluso expulsados.

¿Cómo vio el proceso constituyente? ¿Qué tan conforme queda?

El proceso inicial de la Constituyente fue interesante, porque fue un movimiento social muy potente. Después esas cosas se fueron mermando por acciones que desprestigiaron a la Constituyente. Pero es increíble que, en tan poco tiempo, hayan logrado ejecutar y establecer un proyecto que podrá gustar o no, pero tiene los componentes necesarios de una Constitución. Yo fui parlamentario y costaba un montón ponerse de acuerdo en una coma en el Senado.

Y en cuanto al producto que emanó de la Convención, ¿está convencido de aprobar? Es la postura que definió su partido.

No veo otra alternativa que aprobar, porque la nueva Constitución establece un Estado social y democrático. En ese sentido, es una Constitución que genera esa sensación de que dejamos atrás la Constitución de Pinochet.

La centroizquierda está dividida en dos tipos de Apruebo. Hay uno que es a secas y otro que es para reformar, se le pone un apellido. ¿En qué posición está usted?

Es indispensable aprobar la nueva Constitución teniendo la mirada en los cambios que hay que hacer. Si uno revisa bien el sistema político, hay cosas que en mi opinión son complejas: la reelección inmediata, el hecho de que el Legislativo tenga la posibilidad de presentar proyectos de ley que tienen que ver con gastos, pero que, además, el Presidente tenga que patrocinarlo o no. Eso va a ser un proceso de extorsión entre el Ejecutivo y el Parlamento. Esas cosas no quedaron bien.

¿Qué otras materias cree que debiesen reformarse?

En mi opinión, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. A mí me parece bien el Estado plurinacional, pero como un concepto político. Todo lo que viene después, que es establecer autonomía, tribunales propios, me parece que es algo que debe ser resuelto por quienes le dieron la facultad a los constituyentes para realizar la Constitución que, en definitiva, es la ciudadanía. También es un error eliminar el estado de emergencia, es necesario. A mí me tocó vivirlo varias veces en los momentos en que yo fui ministro. Pero se puede reponer.

¿Confía en que se van a poder hacer los cambios necesarios? Algunos sugieren que existe un cerrojo, porque se exigen 4/7 y un referéndum para las materias más relevantes del texto.

Si gana el Rechazo, vamos a tener que ir a modificar la Constitución con el veto de quienes siempre se han opuesto a los cambios. Si se aprueba la Constitución, está el mecanismo de modificación que son los 4/7, que yo creo que son posibles de lograr. Además, tienes la obligación de hacer un referéndum. A mí me parece que es más democrático que lo que hay hoy día.

En caso de que gane el Rechazo, ¿cree que se puede confiar en la derecha? Sectores de la UDI, RN y Evópoli dicen estar comprometidos a querer impulsar cambios constitucionales si gana el Rechazo.

Lo mismo sucedió cuando Allamand trató de comprometer los votos de RN y no se cumplió, porque el dirigente político dijo que sí, pero los parlamentarios dijeron que no. Me parece que es muy difícil confiar en la derecha cuando está fracturada.

¿Considera que la posición frente al plebiscito es algo coyuntural dentro de los partidos o tendrá consecuencias políticas más profundas? Lo pregunto porque el Partido Radical no es ajeno a esa disyuntiva, tienen militantes que están por rechazar.

Eso va a tener consecuencias en el futuro. Estamos en un momento histórico muy importante y todo aquellos que hemos pensado por años y hemos luchado por los cambios de esta sociedad, tenemos la oportunidad de hacerlos.

¿Como qué tipo de consecuencias? ¿Expulsiones, como lo ha deslizado la DC?

No lo sé. Cada partido va a tomar una decisión, pero en el caso de que uno tenga una posición distinta al órgano al cual pertenece, hay dos caminos: o me adecuo a lo que está planteando el partido o me voy del partido. Si no, esa institucionalidad tendrá que tomar las decisiones pertinentes. En algunos casos será expulsión, en otras, suspensiones.

Hay quienes dicen que es más fácil que un proceso parta desde el Rechazo, porque si gana el Apruebo podría entenderse que el texto ganó y que no necesita reformarse. ¿Cómo se toma esa postura?

Estamos en la idea de que vamos a tener un resultado estrecho. Si existe ese empate, es responsabilidad de los actuales parlamentarios proponerle al país las modificaciones para que esa Constitución tenga el apoyo mayoritario de la población.

¿Cómo se toma la postura del expresidente Ricardo Lagos de no inclinarse por el Apruebo ni por el Rechazo?

Creo que un líder como el Presidente Lagos no puede decir que da lo mismo votar por una u otra Constitución. No hay duda de que no es lo mismo aprobar que rechazar, ni tampoco votar en blanco.

¿Causa molestia que no tome partido por una opción? Algunos dices que debilita al Apruebo.

No creo que sea molestia, es más bien sorpresa, porque el Presidente Lagos, que fue capaz de enfrentar a Pinochet, hoy día no asume un liderazgo en lo que es el cambio más importante que puede tener Chile para el futuro.

El gobierno ha tenido una conducta más bien errática en relación al proceso. Lo entendieron como algo propio, después tomaron más distancia. ¿Cómo ve la postura del Ejecutivo?

El gobierno ha cometido errores no forzados que han sido muy malos para su propio desarrollo. Es un error decir que los resultados futuros tienen que ver solo con la Convención. El gobierno está obligado a gobernar cualquiera sea la circunstancia. Las intervenciones que tuvieron son lo que les produjo los problemas futuros, porque después el propio Presidente Boric tuvo que corregir a Jackson diciendo que no era el resultado de la Convención vinculante al resultado del gobierno.