José Miguel Castro (RN) y presidencia de la Cámara: “No es necesario que Matthei se involucre, confío en que tenemos parlamentarios de oposición serios”

Mientras los jefes de bancada de RN y la UDI -Miguel Mellado y Henry Leal, respectivamente- negocian para definir quién será el candidato de la oposición para la presidencia de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien es la carta del partido de Antonio Varas, se muestra confiado en que la distintas bancadas del sector puedan cerrar filas con el postulante de la oposición.

En ese sentido, desdramatiza la rebelión que desataron los diputados de Evópoli, quienes señalaron que no lo apoyarán en caso de que él sea el candidato. Esto, debido a que Manuel José Ossandón (RN) desconoció el acuerdo en el Senado y le ganó la presidencia a Felipe Kast.

Aunque dice que espera ser él la carta del sector, asegura que si el bloque opta por Jorge Alessandri (UDI), lo apoyará.

¿Por qué usted por sobre Jorge Alessandri?

Aquí no hay uno por sobre el otro, estamos trabajando en equipo y lo que tengo entendido es que los negociadores están viendo quién tiene las mejores posibilidades para salir. En ese sentido, si es que es Jorge, lo voy a apoyar plenamente, y no pongo en duda de que si yo tengo una mejor posición, él me va a apoyar cien por ciento.

Pero en la negociación se va a imponer uno de los dos...

Cuando uno se mete a política tiene ganas de ir subiendo, de ir teniendo posiciones de poder para ponerlas en función del conglomerado, pero yo no me pierdo en que si hay una persona que tiene más votos que yo, la voy a apoyar.

La UDI ha dicho que si RN tiene la presidencia del Senado, le correspondería a ellos la de la Cámara. ¿Es atendible el planteamiento?

En igualdad de condiciones uno podría plantearlo, pero también creo que le podría tocar a republicanos, demócratas, socialcristianos. El tema es única y exclusivamente matemático, teniendo en cuenta que ya se han levantado algunas cartas que, creen los partidos, pueden ser buenos directores de orquesta.

En la oposición están haciendo esfuerzos por la unidad, pero su candidatura no cuenta con los votos de Evópoli. ¿No se arriesga esa señal con su candidatura?

Los votos se tienen que ver al principio de la sesión del lunes, ahí se va a saber si contamos o no con los votos de Evópoli. Si uno creyera que solamente Chile Vamos se tiene que poner de acuerdo, estaríamos absolutamente perdidos. Nosotros tenemos casi 50 votos y faltarían 25 o 23 votos para ganar una elección, por lo tanto, aquí hay que preguntarle a todos los socios.

Pero los diputados de Evópoli ya señalaron que no lo van a respaldar, ¿o les han entregado otras señales?

Debemos convencer a todos que podemos hacer algo en conjunto y no creo, en ningún caso, que si la carta con mayores posibilidades soy yo, Evópoli vaya a perder la posibilidad como oposición de tener la presidencia de la Cámara, no creo que su mirada sea tan obtusa.

¿Y eso ya se lo han manifestado los diputados de Evópoli o algún otro dirigente?

No me he querido meter en las negociaciones, el diputado Undurraga está de viaje y no va a votar. Conozco a Guzmán, hemos firmado proyectos juntos, lo que va a prevalecer acá es la unidad para concretar cosas que queremos como oposición.

¿Debería Evelyn Matthei involucrarse en las tratativas?

No es necesario que Matthei se involucre, confío en que tenemos parlamentarios de oposición serios y vamos a poder llegar a un acuerdo. Yo estuve almorzando con Johannes Kaiser, he estado en reuniones con gente de republicanos y, entre todos, estamos entendiendo perfectamente cómo tenemos que empujar el carro juntos. Y eso le da tranquilidad no solamente a Evelyn Matthei, José Antonio Kast o a Kaiser, sino que eso le va a dar tranquilidad al país de que puede existir unión en la oposición en temas tan importantes como la mesa de la Cámara.

¿Siente presión por lograr esa unión, en función de lo que ocurrió en el Senado?

El Senado es independiente; más que ver los problemas que pueda haber tenido en el Senado, estoy viendo la posibilidad de que la Cámara tenga una presencia de oposición.

¿Tiene comprometido los votos de los diputados no alineados?

Eso es algo que están viendo los negociadores. Me he mantenido al margen, pero creo que vamos a poder conseguir respaldos ese día más allá de lo que mucha gente puede pensar.

Se lo pregunto porque el otro día dio un punto de prensa con la diputada Santibáñez...

Siempre he tenido muy buenas relaciones con muchos parlamentarios, pero ese punto de prensa lo hice porque es algo que estamos empujando mucho antes que estuviese la elección de esta mesa. En ningún caso hice el punto para que ella me apoyara. Cada uno en su fuero interno va a tener que pensar qué es mejor para la Cámara y para el país.

¿Por qué desde Chile Vamos se levantaron dos candidaturas cuando ni siquiera tienen los votos desde la coalición?

Cuando se dio la renuncia de Karol Cariola, obviamente son temas que se discuten en las bancadas, se proponen nombres y se miden con nombres de otras bancadas. Ahí no hay que perderse, hay que tener sentido de realidad y aquel que esté más capacitado tiene que intentarlo.

¿Pero por qué Chile Vamos no cierra filas con un solo candidato, dado que no tienen los votos?

Chile Vamos son tres partidos y cada uno puede tener sus pretensiones, a todos nos gustaría poder llegar hasta ese punto. Pero lo que no vamos a hacer es, en el momento de llegada la elección, arriesgar la posibilidad de ganar por intereses personales o de partidos.