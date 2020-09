“Juega a la Guerra de las Galaxias” y “no meter las diferencias bajo la alfombra”: El análisis de Sichel y Tohá tras la decisión del Frente Amplio de condicionar las primarias

Este martes, en la segunda sesión del ciclo de diálogos “Hoja de Ruta: Recuperación y Constitución” -organizados por la Sofofa y Conversaciones LT- se abordó, entre otros temas, el papel que ha jugado el Frente Amplio en el escenario político, especialmente tras su decisión de no ir a primarias para las elecciones municipales y gobernadores regionales con la ex Nueva Mayoría, para luego -un día después- abrirse a la posibilidad de llegar a un acuerdo en esta materia, bajo ciertas condiciones.

En esta oportunidad, el panel estaba compuesto por la exalcaldesa de Santiago y exvocera, Carolina Tohá; el exministro y hoy presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel; y el vicepresidente de Sofofa y CEO de Grupo Prisma, Matías Claro.

Si bien la también expresidenta del PPD reconoció que es necesarios que haya “una mirada crítica del poder” y que hay problemas de desafección con la política de los que hay que “hacerse cargo”, aseguró que hay dos formas de hacerlo: “Una es transformar ese problema en tu cantera de posibilidad de hacerte el lindo y sintonizar con el malestar de la ciudadanía, y otra es tratar de transformarse en un factor de transformación que realmente resuelva esos problemas”.

“Si me preguntas, para el malestar de la gente con la política, ¿ayuda la hiperfragmentación? ¿Ayuda que cada persona que tiene un desacuerdo se separa, arma su partido propio y después se dedica apuntar con el dedo a quien era su compañero hasta cinco minutos atrás, mostrando que tiene no sé qué otros méritos morales? Eso es más bien parte del problema que de la solución", aseveró.

Por su parte, el exsecretario de Estado respaldó a Tohá, afirmando que el Frente Amplio está jugando a la “Guerra de las Galaxias”.

“Sí comparto con Carolina que lo duro del FA es jugar como a la Guerra de las Galaxias, donde hay fuerzas del bien y fuerzas del mal, un Darth Vader y un jedi en esa historia. Entonces aparecen los que creen que son un jedi y lo que hacen es decir, ‘yo soy el puro y los otros son malos, son todos corruptos’, como una forma de obtener ventaja política”.

Siguiendo esa línea, sostuvo que esta estrategia no "contribuye a la gobernabilidad -que es parte de la crisis que hay en el país-. Lo que hace este extremo con la fuerza que debiera ser aliada es esto (descartar primarias) y, al gobierno no le da legitimidad democrática para gobernar simplemente porque cree que no la tiene por ser de derecha, por lo tanto, no cree en la democracia.

“Es una forma que lo único que hace es funcionar en base a la fricción para lograr ventajas personales, pero no mejora la calidad del sistema político”, concluyó al respecto.

Matías Claro: “Se ve un cierto nivel de bullying”

Por otra parte, el vicepresidente de la Sofofa sostuvo que la lógica de “apuntar las diferencias”, no sólo se da en el ámbito político. “Esto viene muy dado por los cambios en las redes sociales y la instantaneidad que tenemos para comentar en que uno ve también un cierto nivel de bullying. El que comete un error, cae la masa y lo critica, creo que eso se ha tomado mucho la política y el sector privado también”.

Claro agregó que “a lo mejor nos relajamos en el país, creímos anticipadamente que llegamos a ser un país desarrollado y con eso los problemas sociales estaban resueltos o se iban a resolver, o era solo un presupuesto a ver en una ley. La verdad es que los países, incluso los países desarrollados, siguen teniendo los problemas que tenemos como sociedad: pensiones, educación. Tenemos que, como sociedad, prepararnos a que esto es un camino largo que vamos a tener que seguir trabajando por mucho tiempo más y no relajarnos, de no quedarnos en los laureles de 10 ó 20 años de buen crecimiento económico”.

Sobre la modernización del Estado, añadió que uno de los puntos relevantes es que "estudiemos qué instituciones podemos independizar del ciclo político, acá en Chile vivimos una cosa bien extraña que cuando cambia un gobierno o un ministro, cambia toda la planta del ministerio y así es difícil llegar a tener servicios de calidad por parte del Estado. El gran problema que tiene el Estado está en los servicios, y esa mejora es difícil de hacer si no se profesionalizan e independizamos lo que es la prestación de servicio del ciclo político”.

Tohá y primarias: “Es clave que se reconozca esa diversidad”

La decisión que anunció el Frente Amplio este fin de semana, le valió críticas tanto de otros sectores de la oposición como al interior del mismo conglomerado.

Cabe recordar que ayer -sólo un día después de esta definición-, la mesa nacional del bloque dio un giro a su postura y se abrió a la posibilidad de alcanzar a un acuerdo para elaborar listas para estos comicios, pero con condiciones, como por ejemplo, no presentar ni apoyar a ningún candidato que estuviera involucrado en algún tipo de caso o denuncia de corrupción.

Frente a este tema, Tohá aseguró que es partidaria de que hayan primarias en la centroizquierda de cara a los procesos electorales del próximo año, pero que deben hacerse bajo una lógica de unidad aceptando las diferencias.

"El construir entendimientos amplios no puede hacerse con la lógica que tendió a primar con el tiempo en la Concertación (...), que es la idea que para unirte necesitabas una unanimidad y que todas las diferencias eran una especie de traición a este entendimiento común. Esa no es la manera de construir la unidad hoy”.

Agregando que, “las diferencias se tienen que seguir discutiendo, se tienen que deliberar y no meterse bajo la alfombra. El buscar primarias tiene que ser sobre la lógica de aceptar que hay variedad de proyectos políticos, hay diferencias en cosas importantes, pero hay suficiente convergencia en cosas sustantivas que nos diferencian del sector que está hoy en el gobierno. Es clave que se reconozca esa diversidad y que no se asuma que al hacer primarias se entra en una especie de uniformidad".