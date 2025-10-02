SUSCRÍBETE
Kaiser asegura que usaría recursos de “glosa republicana” para centros de detención de inmigrantes ilegales en Chile

Asimismo, el libertario refutó la idea que planteó Jara sobre utilizar ese dinero en la reconstrucción de Valparaíso. "Ya existe una glosa para la reconstrucción de Valparaíso, la aprobamos el año pasado ¿Dónde quedó esa plata? No lo sé“, cuestionó.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Prensa Johannes Kaiser

Desde Arica, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, comenzó su gira que se extenderá por todo el país.

Blindado por su equipo, el abanderado emitió un punto de prensa, en el que repasó sus propuestas para enfrentar la inmigración ilegal.

“Avisarle e informarle a la población que se encuentra en Arica y que es de origen extranjero que aquellos que están legalmente en Chile no tienen nada que temer, pero aquellos que se encuentran ilegalmente en Chile, sin título para estar en Chile, van a tener que abandonar el país, y lo van a hacer por las buenas y lo van a hacer por las malas”, comenzó señalando el diputado.

“A las personas de origen extranjero que cometan delitos en Chile, que no sigan estresando nuestra paciencia porque se acabó y vamos a hacerles la vida a cuadritos ¡Imposible!, les juro por Dios que no lo van a pasar bien en nuestro país, así que vuélvanse a los suyos si quieren seguir dedicándose a la comisión de delitos y a hacer cosas terribles como las que hemos escuchado", continuó el libertario.

Hecha la advertencia, planteó las medidas que quiere implementar llegando a La Moneda. "En primer lugar, va a ser delito el ingresar a Chile (de manera irregular). Eso significa que se va a pagar pena. Esa pena se va a pagar en facilidades donde van a tener que trabajar para sostenerse", sostuvo.

“Segundo punto, nosotros nos hacemos cargo de que no podemos simplemente controlar o colocar una muralla china a lo largo de toda nuestra frontera, pero hay fronteras interiores, hay pasos interiores, hay pasos no habilitados, etc., que están plenamente identificados y que podemos controlar. Nosotros podemos detener a la gente que entre ilegalmente a Chile o que entra con contrabando o trata de sacar contrabando de los recursos creados de la mano de esto”, continuó.

“Nosotros vamos a ser capaces de recuperar el control de fronteras y vamos a ser capaces de hacer inviable la permanencia de personas ilegales en nuestro país. Por lo demás, se acaban los servicios sociales, se acaban las viviendas sociales, se acaba la salud pública para personas que están ilegalmente en Chile. No van a poder cerrar un contrato, no van a poder arrendar, no van a poder hacer un negocio en este país. Si los pillamos, los vamos a meter presos”, prometió el candidato.

¿Cómo usaría la “glosa republicana”?

Consultado sobre cómo usaría él la “glosa republicana” en su eventual llegada a la presidencia, Kaiser respondió que sería para la inmigración ilegal, y con ello, refutó la propuesta que dio su contendora oficialista Jeannette Jara en el tema, sobre utilizar ese dinero en la reconstrucción en Valparaíso.

"La plata para la reconstrucción de Valparaíso ya estaba asignada por la ley de presupuestos, entonces yo quiero preguntar qué pasó con esa plata. Ya existe una glosa para la reconstrucción de Valparaíso, la aprobamos el año pasado ¿Dónde quedó esa plata? No lo sé“, cuestionó.

Dicho eso, puso su idea sobre la mesa: “¿A qué dedicaría yo el dinero? A iniciar el programa de construcción de los centros de detención para las personas que se encuentran ilegalmente en Chile, reforzar nuestros carabineros, aumentar los programas de reclutamiento tanto para las Fuerzas Armadas como para Carabineros, para empezar a aumentar de inmediato el músculo del Estado".

“Probablemente también empezar a ver cómo cerrar los contratos con las compañías satelitales que nos entreguen información en tiempo real y permanente respecto de todo lo que es nuestra frontera y las rutas que se dirigen hacia ella, para detener de una vez por todas también el contrabando”, agregó.

Más sobre:EleccionesPresidencialesJohannes Kaiser

COMENTARIOS

