Kaiser afirma que Kast “no es malo debatiendo” y que tiene “una pequeña desventaja de género” frente a Jara

La noche de este martes la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y su contrincante de la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano) se enfrentarán por última vez previo al balotaje de este domingo 14 de diciembre.

A las 21.00 horas los candidatos asistirán al último debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Los aspirantes a La Moneda llevan varios días preparándose para ese momento, donde se espera se consideren las observaciones de los últimos encuentros.

De acuerdo al relato de varios expertos, en el debate organizado por la Archi -que fue el último donde ambos participaron- la candidata Jara mostró una postura confrontacional, mientras que Kast habría evadido temas considerando que va liderando las encuestas.

En ese marco, el diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien apoyó públicamente a Kast tras alcanzar el cuarto lugar en la primera vuelta presidencial, dijo esperar que en este debate “dejen suelto” al republicano.

En diálogo con Radio 13C, Kaiser manifestó que espera que “no haya tanta estrategia y que lo dejen ser él, porque no es malo debatiendo, lo que pasa es que cuando a uno le ponen demasiados candados uno puede terminar apareciendo sobreconservador en la materia. Desde el punto de vista de la operatividad".

En ese sentido, reconoció que “siempre hay un riesgo” en los debates, aunque recalcó que “esta es una elección presidencial y a nivel de elección presidencial yo creo que hay ciertas cosas que uno tiene que demostrar de todas maneras y eso es una cierta prestancia y capacidad para defender lo propio, aunque eso moleste a la interlocutora”.

Con ello, señaló: “José Antonio tiene una pequeña desventaja de género y es que no puede apretar a la candidata Jara de la misma manera que apretaría a un candidato (hombre)”.

En sus palabras, esta acción significaría que “se vendrían todos encima, lo que ya trató de hacer la candidata Jara de ponerlo en una situación como si él fuera misógino en razón de cómo él supuestamente trataría a las mujeres, no a ella como candidata”.

“Eso es un recurso bastante barato, bastante infame de la candidata Jara en mi opinión, porque si tú eres candidato presidencial o tú eres Presidente después no me puedo imaginar que le tirara eso por la cabeza al premier de China ‘¿Por qué no me trata entonces mejor porque soy mujer?’ Eso no corresponde", sostuvo.