Política

Kaiser en la previa al debate presidencial: “Espero que no bajemos a ensuciar la pelota en temas personales”

“Espero que las preguntas sean limpias y que sean sobre temas políticos", sostuvo el candidato opositor.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Santiago, 10 de Septiembre 2025. El candidato Johannes Kaiser asiste al Debate Presidencial 2025 en Chilevisión Javier Torres /Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Esta noche los ocho candidatos a la Presidencia participarán de un debate televisado.

El evento es organizado por Chilevisión Noticias y será transmitido en horario prime.

Durante la previa al debate, el diputado y aspirante a La Moneda del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, entregó unas palabras a la prensa.

“Espero que sea muy simpático y nos digamos todo lo que nos tenemos que decir”, señaló en primer lugar.

Dicho eso, aseguró que ya tiene listas las preguntas que deberá hacerle a dos de sus contrincantes en el segundo segmento del debate.

Luego, al ser consultado sobre qué espera de esta instancia, respondió: “Espero que las preguntas sean limpias y que sean sobre temas políticos, que no bajemos a ensuciar la pelota en temas personales”.

