Kaiser en la previa al debate presidencial: “Espero que no bajemos a ensuciar la pelota en temas personales”

Santiago, 10 de Septiembre 2025. El candidato Johannes Kaiser asiste al Debate Presidencial 2025 en Chilevisión Javier Torres /Aton Chile

Esta noche los ocho candidatos a la Presidencia participarán de un debate televisado.

El evento es organizado por Chilevisión Noticias y será transmitido en horario prime.

Durante la previa al debate, el diputado y aspirante a La Moneda del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, entregó unas palabras a la prensa.

“Espero que sea muy simpático y nos digamos todo lo que nos tenemos que decir”, señaló en primer lugar.

Dicho eso, aseguró que ya tiene listas las preguntas que deberá hacerle a dos de sus contrincantes en el segundo segmento del debate.