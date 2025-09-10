Kaiser en la previa al debate presidencial: “Espero que no bajemos a ensuciar la pelota en temas personales”
“Espero que las preguntas sean limpias y que sean sobre temas políticos", sostuvo el candidato opositor.
Esta noche los ocho candidatos a la Presidencia participarán de un debate televisado.
El evento es organizado por Chilevisión Noticias y será transmitido en horario prime.
Durante la previa al debate, el diputado y aspirante a La Moneda del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, entregó unas palabras a la prensa.
“Espero que sea muy simpático y nos digamos todo lo que nos tenemos que decir”, señaló en primer lugar.
Dicho eso, aseguró que ya tiene listas las preguntas que deberá hacerle a dos de sus contrincantes en el segundo segmento del debate.
Luego, al ser consultado sobre qué espera de esta instancia, respondió: “Espero que las preguntas sean limpias y que sean sobre temas políticos, que no bajemos a ensuciar la pelota en temas personales”.
