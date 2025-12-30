A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”
El líder de los libertarios aseguró que la conversación con republicanos iba a ser "en los términos más amistosos posibles”.
Cerca de las 10.30 horas de la mañana de este martes, el diputado y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llegó hasta denominada “Moneda chica” de José Antonio Kast, para seguir negociando su incorporación al futuro gobierno.
Su llegada no fue ignorada, el timonel de los libertarios de inmediato fue abordado por los periodistas.
Allí señaló que la reunión iba a ser “en los términos más amistosos posibles”.
“Como ven, vengo solamente armado con una agenda”, bromeó el otrora abanderado presidencial.
Consultado sobre si espera una buena acogida de republicanos, respondió: “Absolutamente”.
Por último, al ser requerido sobre si hay alguna otra línea roja además de la no continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la ESI (Educación Sexual Integral), Kaiser dijo: “Bueno, eso lo vamos a conversar más adelante”.
