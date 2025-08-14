SUSCRÍBETE
Política

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

"Las críticas que se hagan, que se hagan desde lo político, pero que no se utilice el Estado, que lo pagamos todos", reprochó el diputado tras los dardos de Vallejo a Kast.

Helen Mora 
Helen Mora
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras inscribir oficialmente su candidatura presidencial en el Servicio Electoral (Servel), el diputado Johannes Kaiser (PNL) se refirió a los cuestionados dichos de su contendor republicano José Antonio Kast.

"El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan” (...) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo“.

Esas fueron las palabras del republicano que desataron la indignación de varios parlamentarios, desde el oficialismo hasta Chile Vamos.

Lo cierto es que después intentó explicar sus dichos, pero las críticas no cesaron. “Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”, aseguró.

Desde el gobierno calificaron estas palabras como un “desprecio”, y criticaron sus 16 años como diputado. “No hizo nada relevante”, dijo la ministra vocera Camila Vallejo.

Bajo ese marco, Kaiser fue consultado al respecto. “Creo que están haciendo un escándalo en un vaso de agua, no sé por qué tanta atención a lo que dijo el señor Kast. Supongo que es interesante para su campaña, no para la mía. La potestad reglamentaria no es ninguna novedad. Esto es parte de lo que es el ordenamiento constitucional de Chile y en ese sentido creo que lo que se está levantando por parte de la izquierda es fake news, literalmente. Honestamente no veo por qué siguen con este cuento”, respondió.

Luego, al ser requerido sobre si él gobernaría a través de decretos, señaló: “En materia reglamentaria. Por ejemplo, la ley del plástico de uso de un solo uso, esa ley todavía está esperando el reglamento y ese reglamento se establece por decreto (...) Yo la verdad no veo cuál es la dificultad de comprender que el Presidente de la República tiene una facultad como colegislador en Chile, uno, y dos, tiene la facultad y la potestad reglamentaria, si eso no es ninguna novedad”.

“¿Cómo se supone que gobierne el Presidente si no es por decreto?“, cuestionó.

Sobre la crítica de Vallejo a Kast, Kaiser sostuvo: “Yo le diría al gobierno que no se meta en las elecciones, en la campaña presidencial. Más allá de si tienen razón o no, el intervencionismo electoral se está transformando en algo ya escandaloso, por un lado”.

“Por otro lado, y yo habiendo sido durante los últimos tres años parlamentario, habiendo introducido más de 70, casi 80 proyectos de ley, le voy a decir que no es tan fácil en materia legislativa simplemente pasar lo que uno quiere. Yo soy un parlamentario de 155 y cuando la mayoría de los parlamentarios no quiere hacer bien la pega, es difícil obligarlo. Es un sistema democrático y no tenemos por qué estar siempre todos de acuerdo”, agregó.

“En ese sentido, bueno, las críticas que se hagan, que se hagan desde lo político, pero que no se utilice el Estado, que lo pagamos todos, que no se utilice el Estado para hacer campaña a favor de una opción política. Eso no corresponde”, concluyó el diputado.

