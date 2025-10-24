SUSCRÍBETE
Política

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

“Hemos propuesto también algo que ningún otro candidato se atrevió a hacer, que es la reforma del sistema procesal penal, del sistema judicial, de la Fiscalía", planteó el candidato liberatario.

Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Ya en la recta final de la campaña, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, marcó sus diferencias con sus principales contendores de la oposición.

“La diferenciación se da porque nosotros seguimos defendiendo con mucha fuerza la agenda valórica”, comenzó señalando.

Luego acotó: “Hemos propuesto también algo que ningún otro candidato se atrevió a hacer, que es la reforma del sistema procesal penal, del sistema judicial, de la Fiscalía. Lo cual, en sí mismo, es un cambio de paradigma en lo que va a ser el combate a la delincuencia, porque usted puede tener todos los carabineros que quiera, pero si no va a tener un cambio en la visión garantista respecto a los delincuentes, evidentemente que se hace muy difícil recuperar el control en nuestro país”.

Con respecto a la agenda valórica, sostuvo que “cuando nosotros hablamos de la agenda valórica, normalmente se reduce la descripción a lo que es el tema del aborto o la eutanasia, que es hacia dónde han empujado la izquierda, después de destruir el resto de los valores o de tratar de debilitarlo, a donde están empujando entonces la agenda, pero la agenda es mucho más amplia”.

De todas maneras, precisó que “no se elimina el aborto libre, pero se va a ver qué es lo que está pasando con la tercera causal, porque apenas hay un 8% de denuncias por violación respecto del número de abortos realizados”.

“Y no puede ser que usted cometa un aborto, mate a una persona, pero no persiga legalmente al violador. Entonces vamos a avanzar en esa dirección”, culminó el candidato.

