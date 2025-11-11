OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kaiser y cuestionamientos a su postura sobre DD.HH.: “Es el reflejo de un país que no es capaz de cerrar heridas cuando no conviene”

    “Es una lástima porque nosotros como país estamos ya farreándonos el primer cuarto del siglo XXI y seguimos hablando (...) del año 73 al 90", reprochó el candidato.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Al finalizar el último debate presidencial previo a la primera vuelta, el diputado y candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, compartió breves palabras con la prensa.

    “Siempre es demasiado poco tiempo para poder profundizar en temas. Son ocho candidatos y es poco tiempo para poder definir o para poder profundizar en temas que son relevantes”, sostuvo sobre la discusión.

    “El candidato Marco Enriquez-Ominami estaba todo el rato reclamando que no explicábamos cómo íbamos a hacer las cosas, pero en dos minutos no se puede explicar cómo hacer políticas públicas serias”, acotó.

    Luego al ser inquirido sobre cómo se toma los cuestionamientos a su postura en materia de derechos humanos, respondió: “Lo tomo como el reflejo de un país que no es capaz de avanzar y mirar hacia adelante y de cerrar heridas cuando no conviene, cuando hay un interés político detrás de ello”.

    Es una lástima porque nosotros como país estamos ya farreándonos el primer cuarto del siglo XXI y seguimos hablando, ya no hablamos de la mirada antártica, no hablamos de nuestro comercio internacional, tampoco estamos hablando de la reforma del Poder Judicial, no estamos hablando de los problemas financieros que tiene el Estado, estamos hablando únicamente del año 73 al 90 y es por eso que yo he planteado que esta cuestión se debe terminar de una vez por todas”, zanjó el abanderado.

    Minutos más tarde, en un punto de prensa más prolongado, lanzó: “Yo creo que lo que se ha producido en Chile, hasta cierto punto, ya es indescriptible del punto de vista de lo que han sido las reparaciones. A víctimas de terrorismo no se les ha reparado, aunque son también víctimas de violación a derechos humanos. A las víctimas del 70 al 73 no se les ha reparado. A las víctimas ahora, ahora, de ataques terroristas sistemáticos realizados por grupos de extrema izquierda indigenista no se les repara. Y de hecho, el Estado de Chile ha sido en alguna ocasión, en más de una ocasión, ya condenado en razón de su falta de servicio en la materia”.

    Más sobre:EleccionesPresidencialesJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Los candidatos frente a la Megatoma de San Antonio: consenso en cumplir el desalojo ordenado por la justicia

    El duro cruce de Jara con Kast y Kaiser durante debate por DD.HH.y detenidos desaparecidos

    Candidatos presidenciales sacan la artillería pesada en el último debate previo a la primera vuelta: los cruces de la jornada

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    5.
    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”
    Chile

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte