Karol Cariola y las primeras tensiones en la construcción del equipo de gobierno de Boric: “Comparto que la teoría de los anillos no fue bien comunicada”

A veinte días del plazo autoimpuesto por el presidente electo, Gabriel Boric, para dar a conocer el gabinete de ministros que asumirá el gobierno en marzo, los primeros días del nuevo año encuentran al núcleo del futuro gobierno, concentrado en Apruebo Dignidad, en proceso de definición de los puestos y las alianzas para conseguir mayorías en el Congreso, de cara a la implementación del programa de gobierno.

El método, según informó La Tercera, es la distribución del poder en torno a la tesis de los anillos concéntricos, que avance desde la coalición de gobierno, hacia la periferia donde se ubican otros grupos que se han sumado desde la segunda vuelta. La excepción se haría con el PS, a quien se integraría de forma directa al primer corte, es decir, en cargos en el gabinete.

Pero la decisión no dejó conforme a varios de los líderes de esas fuerzas consideradas periféricas. En la semana, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic (ex Frente Amplio hoy en Nuevo Trato), señaló que en el mundo de la centroizquierda el método no generó una buena sensación, y deja instalada una molestia que abre una primera tensión al nuevo gobierno y sus posibles aliados.

“No logro entender por qué el PS esté en ese (primer) anillo -señaló Mirosevic en entrevista con radio Universo-. Respecto a la teoría de los anillos, quienes la inventaron son los que tienen que tienen que hacer la defensa de esa teoría, yo no la inventé, no la comparto, no logro entenderla del todo, no creo que construya mayorías, ese es el problema. Más bien ha generado un disgusto en muchos partidos”.

A ello se suma la molestia desde el mundo de la centroizquierda por la reunión de Boric con el presidente del PS, Álvaro Elizalde, en “La Moneda chica”. Un gesto que no ha repetido hasta ahora con otros partidos, a cuyos líderes se les hizo entenderse con el jefe político, Giorgio Jackson. Sin embargo, el mismo presidente electo confirmó el 29 de diciembre, que conversó con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y señaló que tras las fiestas de fin de año, habrá encuentros con los timoneles del PR y el PL.

No obstante, en el núcleo de Apruebo Dignidad hay autocrítica en la manera en que se comunicó la tesis de los anillos. “Comparto que la teoría los anillos para confirmar el nuevo gobierno no fue buen comunicada”, aseguró este domingo la diputada Karol Cariola (PC), integrante del equipo técnico del presidente electo, en charla con el programa Mesa Central.

“Yo comparto que la forma de comunicarlo quizás no fue la más clara respecto a lo que significa esto en las relaciones políticas”, añadió la diputada. En sus palabras, Cariola, detalló que el núcleo del gobierno, está en Apruebo Dignidad (”es el espacio que sostiene la matriz de este gobierno, porque hicimos el proceso de primaria, de enfrentar la primera vuelta”), pero que se puede avanzar en acuerdos con otras fuerzas de la centroizquierda, que apoyaron a Boric desde la campaña para la segunda vuelta.

Según Cariola, “partidos como el PPD, los radicales, el partido Socialista, el partido Liberal, jugaron un rol muy importante, sin duda fueron un aporte importantísimo, y eso implica por tanto, que estos partidos quieran hacer una colaboración al gobierno, no necesariamente ser parte de la coalición, pero sí hacer un aporte al gobierno. Eso es lo que nuestro presidente electo ha tomado en consideración, hay conversaciones con estos partidos”.

Y a renglón seguido, subrrayó que la designación es una atribución presidencial. “La determinación del gabinete de la primera línea, las subsecretarías, es algo que afortunadamente todos los partidos hasta ahora han tenido la generosidad y el respeto de reconocer que es una responsabilidad fundamentalmente de nuestro presidente”.

El factor Pamela Jiles en el Congreso

Otro asunto clave para el nuevo gobierno, está en el acuerdo de gobernanza del Congreso. Allí, la suma de las bancadas de Apruebo Dignidad (37 diputados) más Nuevo Pacto Social (también 37), es de 74 votos. Por ello, como informó La Tercera PM, los cincos votos con que cuenta la bancada de ecologistas y humanistas liderados por Pamela Jiles, son fundamentales para alcanzar los 78 votos necesarios para asegurar el control de la Cámara, donde el nombre de Cariola -primera mayoría nacional en la elección de diputados- suena como uno de los probables para asumir la testera.

Pero aquello no será fácil, debido a las públicas desavenencias de Jiles con el nuevo mandatario. Sin embargo, Cariola detalló que no está descartado un acercamiento hacia esa bancada y que en la semana entrante hay varias reuniones en agenda. “Pamela (Jiles) ha tenido una mirada distinta -señaló-. No hemos podido conversar con ella respecto de cuál es su posición. Ella tenia distancia de esta candidatura de Gabriel Boric, pero no descartamos conversar con ella, con los diputados humanistas que fueron electos, queremos conversar con todos y con todas”.

En el caso de la DC, que apoyó a Boric en la segunda vuelta y se definió como “oposición constructiva”, (en palabras de dirigentas como la presidenta del Senado, Ximena Rincón), Cariola tampoco se cerró a conversar. “Yo no dejo fuera de la posibilidad de conseguir un acuerdo de gobernanza, a la DC. Muy por el contrario, considero que van a ser fundamental en esto (...) Ellos tomaron una decisión política y es respetable, pero muchos de ellos han hecho el matiz de ser una oposición constructiva”.