Kast acusa que el PC se está “camuflando” para atraer más adherentes: “Desaparecieron los perros matapacos y los arbolitos”

“Ellos se están camuflando para atraer a más personas”.

Con esas palabras el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al triunfo de Jeannette Jara (PC) en las primarias oficialistas de este domingo.

“Hoy día vemos que gana la primaria Jeannette Jara, que es bien lamentable para Chile, es un hito para el Partido Comunista. Algunos se alegran, algunos sacan cálculos diciendo que era mejor que ganar a la candidata comunista porque eso iba a polarizar la discusión, pero los comunistas siempre han sido de una habilidad enorme y se disfrazan, cambian de opinión, no les da ninguna vergüenza decir un día que están con la propuesta A y el día siguiente con la propuesta Z” , dijo el republicano en Desde la Redacción de La Tercera.

Foto: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“En el mismo acto de proclamación de ella, no había ninguna bandera comunista, no había ninguna bandera de los pueblos originarios, no había ni una bandera negra, todo lo que ellos promovieron”, acusó.

“Uno ve las redes sociales hoy día y desaparecieron los perros matapacos, los arbolitos, las banderas de los pueblos originarios y todos hoy día está con la bandera chilena . Eso es una buena noticia para Chile porque hoy día hay más patriotas, pero claramente ellos se están camuflando para atraer a más personas”, añadió.

¿Fair play en la oposición?

La discusión de la exención de las contribuciones a la primera vivienda volvió a la palestra. Y es que desde la UDI señalaron que abordarían esa materia en el programa de Evelyn Matthei, pese a que hace un tiempo la candidata reprochó el tema.

Por su parte, Kast -quien ha respaldado esta iniciativa- valoró el cambio de opinión de la gremialista.

“Agradecemos que hoy día la UDI esté fuerte defendiendo algo que ellos dicen que lo dijeron primero, (...) ahora estamos unidos en eso. Nos parece estupendo”, dijo.

Lo mismo acotó en materias de migración y seguridad.

Sobre la posibilidad de que Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) baje su candidatura, Kast dijo que no “están en eso”, y que él “no lo cuestionaría más”, ya que el diputado “está en su derecho”.