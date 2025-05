Kast advierte que pedirán renuncia de Marcel si es que el ministro realiza “activismo político” por Tohá

Ruido ha generado la confirmación de la relación entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la candidata presidencial del SD, Carolina Tohá.

Desde la oposición salieron inmediatamente a pedir la prescindencia del jefe de la billetera fiscal, considerando su ahora conocido vínculo amoroso.

El Partido Republicano fue más allá, y puso sobre la mesa la advertencia de que si Marcel realiza “activismo político” por la exministra del Interior, pedirán su salida del gabinete.

Así lo manifestó el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, en un punto de prensa de la colectividad.

“Lo primero es decir que nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones que las finanzas públicas no están siendo bien manejadas. Nuestros parlamentarios han solicitado en reiteradas ocasiones que se haga un cambio radical en lo que es la dirección de presupuesto. Hemos cuestionado en reiteradas ocasiones al ministro Marcel”, comenzó diciendo Kast.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“La seriedad del ministro está seriamente cuestionada. Estuvo cuestionada en el tema de las 40 horas, en el tema de pensiones, en el tema del ahorro del Estado en gasto político. Por ello decimos que nosotros, hace mucho tiempo, más allá de la vida personal del ministro, por temas técnicos, hemos solicitado que deje el cargo porque dejó de ser un economista serio y se transformó en un político más”, continuó el exdiputado.