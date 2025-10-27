Kast apunta otra vez contra Boric: asegura que el Presidente “ya reconoció” la derrota de Jara en las elecciones

Tras participar del evento económico Enagro 2025, el candidato presidencial de republicanos y el Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, abordó sus expectativas sobre el eventual balotaje.

Al ser consultado sobre si está “confiado” en que podría ganarle a Jeannette Jara (oficialismo y DC) en la posible segunda vuelta, Kast respondió: “Nosotros lo que podemos ver en todas las propuestas que hacen las distintas encuestadoras, pero sobre todo en el recorrido por Chile, es que la gente está cansada. La gente está cansada del mal gobierno”.

“La gente está con miedo, con desesperanza incluso, y eso es lo que va a hacer que sean derrotados”, continuó.

Luego apuntó contra el Presidente Gabriel Boric, con quien durante los últimos días ha tenido varios cruces.