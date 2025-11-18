Kast asegura que su plan de gobierno coincide “bastante” con propuestas de Franco Parisi

Pocas horas han pasado de la primera vuelta y los vencedores de esa jornada, Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (republicanos), ya tienen claro que deben apostar por cautivar al electorado de Franco Parisi, el exabanderado que quedó en tercer lugar.

La cosa es que las dos cartas que siguen en la carrera ya están haciendo guiños a ese sector. El equipo económico de Jara por ejemplo, anunció que recogerán medidas económicas del programa de Parisi.

Por su parte, Kast defendió que sus propuestas coinciden con iniciativas del fundador del PDG. Así lo explicó hoy en Tele 13 radio.

“Nosotros tenemos un plan de gobierno que se fija en tres ejes, que también coinciden con propuestas de Franco Parisi, nuestros tres ejes son enfrentar el tema de la seguridad, el tema económico, trabajo, él hace mucho acento en eso, incluido el tema del mérito, y el tema social, la crisis en salud, la crisis en vivienda, y la crisis en educación”, sostuvo.

“En base a esos tres ejes, y las 33 medidas, coincidimos en bastantes puntos con lo que plantea Franco Parisi” , reiteró.

FOTO: Aton.

“Serán las personas, lo dijo el mismo Franco Parisi: ‘yo no soy dueño de los votos, salgan a trabajar’. Nosotros estamos trabajando”, aseveró.

Con respecto a esa frase, que Parisi dijo al ser consultado sobre a quién apoyará en el balotaje del 14 de diciembre, Kast señaló que “es entendible, porque él comprende que los votos no son personalísimos”.

“Claro, es importante, quizás que el candidato defina quién va a apoyar, él va a decidir por una línea contraria, que no va a apoyar a nadie, y que salgamos a trabajar. Nosotros lo entendemos de esa manera, salimos a trabajar, estamos acostumbrados a eso”, agregó.