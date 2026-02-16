Kast blinda a Jouannet en medio de cuestionamientos por vínculos con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

Puerto Varas, 16 de Febrero 2026. El Presidente electo José Antonio Kast durante su estadía en la Región de Los Lagos visita la Municipalidad de Frutillar y se reúne con el alcalde Javier Arismendi y realiza punto de prensa en el exterior de la municipalidad. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile

Este lunes en medio de sus vacaciones en Puerto Varas, José Antonio Kast volvió a retomar su agenda y tras sostener algunos encuentros con alcaldes de la zona, se refirió por primera vez al caso de su futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouanett (Amarillos).

El actual parlamentario ha sido cuestionado por sus vínculos con algunos empresarios imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online a través de sociedades -hoy inactivas- que conformaron en el pasado, lo que ha desatado la inquietud de algunos dirigentes en la derecha, principalmente libertarios y del PDG, que llamaron a retroceder en el nombramiento.

En ese contexto, Kast no dudó en blindar a la futura autoridad.

“Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, aseguró.

En esa línea, agregó que “él ejerció un rol como diputado, como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo”.

Y recalcó: “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”.

Valparaiso, 6 de mayo 2024 Punto de prensa del diputado Andres Jouannet Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Horas antes de que hablara Kast, cerca de las 11 de la mañana, el parlamentario llegó hasta las dependencias del Ministerio de Seguridad para acompañar a la próxima ministra de la cartera, Trinidad Steinert, en la reunión de traspaso con el ministro Luis Cordero.

Su arribo al edificio ubicado en Teatinos 220 fue interpretado como una señal de respaldo aun cuando el asunto abrió uno de los primeros flancos a la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Este lunes, no solo Kast salió a referirse al tema, también lo hicieron sus futuros ministro de la Segpres, José García (RN), y de Interior, Claudio Alvarado (UDI.)

“El subsecretario Jouannet va a acompañar hoy día a la ministra Steinert en la bilateral y, por lo tanto, no hay nada más que agregar”, afirmó el próximo jefe político del presidente electo.

Para el caso, la bajada de la OPE ha sido clara: los antecedentes se tuvieron en consideración previo a confirmar a Jouannet en el cargo, se conversaron con el diputado y él explicó que esos vínculos ya no se mantienen y fueron solamente oportunidades de negocios que surgieron en el momento.

Lo cierto es que el tema inquieta incluso a algunos parlamentarios del Partido Republicano. Si bien públicamente han evitado cuestionar su nombramiento, en privado sí reconocen que, considerando el diseño con el que se pensó el Ministerio de Seguridad, tener un subsecretario de la cartera cuestionado podría dificultar el trabajo en el Congreso, en una de las reparticiones más importantes para la administración de Kast.

Santiago, 7 de febrero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, presenta a su equipo de subsecretarios y delegados regionales. Carlos Avendano/Aton Chile CARLOS AVENDANO/ATON CHILE

OPE valora las redes y la experiencia del diputado

Para la OPE la incorporación del líder de Amarillos al equipo de seguridad es estratégica, pues viene a suplir la falta de redes políticas de Steinert y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, ambas, exfiscales.

El diagnóstico en el entorno de Kast es que necesitaban una figura que se manejara en el Congreso y, por lo mismo, el nombre de Jouannet apareció como uno de los favoritos.

Exintendente de La Araucanía y diputado desde 2022, Jouannet fue uno de los parlamentarios que dirigieron el trabajo en la comisión de Seguridad, donde cultivó buenas relaciones con la derecha y sus pares republicanos. Además, como parlamentario y exautoridad de la zona ha hecho una de sus banderas el combate a la violencia en la Macrozona Sur, una de las prioridades del futuro gobierno.

En ese contexto, en el entorno de Kast recalcan que no hay margen para que no asuma como subsecretario, pues ya se encuentra trabajando mano a mano con Steinert y afirman que su rol será clave en los primeros meses de gobierno.

Joaunnet se defiende citando a Churchill

La reunión entre las autoridades en ejercicio y entrantes en Teatinos 220 se desarrolló por cerca de siete horas.

Fuentes de gobierno aseguran que en la cita con Cordero y sus equipos no se abordó la situación del próximo subsecretario, quien no participó del posterior punto de prensa que se realizó en las dependencias del ministerio. Solo estuvieron Cordero y Steinert.

Cada uno respondió dos preguntas y allí Steinert volvió a blindar al futuro subsecretario.

Luego, el actual diputado y futuro subsecretario intentó evadir a la prensa que lo esperaba afuera del edificio y que lo siguió una cuadra.

Ante la insistencia respondió escuetamente: “Habló el Presidente (electo), habló la ministra. No voy a aclarar algo que se aclaró hace más de un año”.

“Los antecedentes fueron entregados hace más de un año. El Presidente (electo) habló, creo que fue claro, ¿no?“, agregó. Luego, añadió que ”yo no tengo porqué responder, ya les respondí, muchachos".

Luego citó a Winston Churchill: “La gente habla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente, cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones”, cerró.

PDG: “Es preferible recular en un nombramiento cuestionable”

Aunque en la mayor parte de la derecha -salvo el Partido Nacional Libertario- han sido cautos a la hora de referirse a Jouannet, desde el Partido De la Gente (PDG) llamaron a echar pie atrás en el nombramiento.

El primero en encender las alertas en esa colectividad fue el diputado electo Javier Olivares. “El nombramiento (...) del diputado perdedor en La Araucanía, Andrés Jouannet, no hace más que minar las confianzas de quienes creemos que no son buenos los vínculos de ninguna autoridad con imputados en causas penales“, escribió en su cuenta de X.

El periodista argumentó que sería complejo incluir en una cartera “con tal nivel de información clasificada e importancia estratégica para la seguridad nacional” a alguien como Jouannet. En ese sentido, afirmó que “es preferible recular en un nombramiento cuestionable que mantener un nombre que dividirá desde dentro, incluso antes de haber asumido”.

La ofensiva del PDG es compleja para Kast, en consideración de que los votos de esa bancada -de 14 integrantes- son relevantes para sacar adelante la agenda del futuro gobierno.

La opinión de Olivares no es aislada. Quien será el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, planteó que Kast “ha sido claro en exigir altos estándares de probidad y ética para las autoridades”. En ese entendido, sugirió que “mantener a Jouannet en Seguridad tensiona el propio estándar que él mismo ha fijado. En un área tan sensible como la seguridad pública, quienes ejerzan el cargo deben estar fuera de toda duda razonable“.

Por su parte, Fabián Ossandón, también diputado electo, sostuvo que Kast “tiene la responsabilidad de conformar equipos que generen confianza desde el primer día”. En ese sentido, especificó que “en un cargo tan sensible como Seguridad, el estándar debe ser alto, con trayectoria clara, solidez técnica y credibilidad pública“.

Ossandón advirtió que “este tipo de decisiones también marca el tono de la relación con el Congreso. Desde el PDG vamos a actuar con independencia y responsabilidad. Nuestra disposición al diálogo dependerá siempre de señales claras de transparencia, coherencia y compromiso real con la institucionalidad”.

La también diputada electa Flor Contreras, por su parte, estima que, antes de asumir, Jouannet “debe transparentar completamente todo lo que hoy está en la palestra“, para que ”pueda ejercer el cargo con tranquilidad y credibilidad”.

Además, Contreras aseveró que “la revisión que hizo el presidente Kast sobre los antecedentes de su gabinete no fue lo suficientemente profunda, y eso hoy se convierte en un flanco para el gobierno”. “Toda autoridad designada debe llegar sin antecedentes que puedan transformarse en una salida anticipada. El país necesita autoridades que puedan ejercer y dar estabilidad, no nombramientos de corta duración”, concluyó.

No todos en el PDG, en todo caso, son tan tajantes. La futura diputada Tamara Ramírez considera que “la democracia exige transparencia, pero también oportunidad para demostrar capacidad, rectificación y responsabilidad (...). Que una autoridad haya tenido dificultades previas no la inhabilita automáticamente, pero sí impone una exigencia mayor: debe ejercer su cargo con una transparencia reforzada (...)“.