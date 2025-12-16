Kast confirma cita con Daza en su visita a Buenos Aires y responde a advertencia de Maduro

Minutos antes de abordar el vuelo que lo trasladó a Buenos Aires, el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a sus expectativas sobre la cita con el Mandatario trasandino Javier Milei, además confirmó que también se reunirá con José Luis Daza y respondió a la advertencia del líder venezolano, Nicolás Maduro.

En su estilo característico, el gobernante del país caribeño lanzó duros epítetos sobre el republicano e hizo alusión a la política migratoria anunciada en campaña: “Usted podrá ser seguidor de Adolf Hitler y educado en los valores de Hitler, podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, el que se mete con Venezuela, se seca y usted se puede secar aceleradamente señor Kast” , lanzó desde Caracas.

Desde el Aeropuerto de Santiago, Kast retrucó: “(Sus dichos) me tienen sin cuidado. Es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”.

El exdiputado también abordó las felicitaciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los premier de Italia y Hungría, Giorgia Meloni y Viktor Orbán. “Es evidente que hayan enviado sus saludos, porque esto es una buena noticia para el Cono Sur”.

Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos. pic.twitter.com/SBwWVZWUGe — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 16, 2025

En la conversación con los medios, el mandatario electo también confirmó que se reunirá con José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía del gobierno argentino. Se trata de una figura que asoma como una posible carta para sumarse al gabinete del próximo gobierno.

“Sí, efectivamente nos vamos a reunir con él, no porque queramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina. Es muy amigo del ministro Caputo y también de otras altas autoridades argentinas”, respondió ante la consulta.

Y luego agregó: “Queremos buscar un abanico de conversaciones tanto en el tema del emprendimiento, de la industrialización. Recuerden que Argentina hoy día está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida. Y esperamos que esa salida sea por Chile”.

Sobre sus expectativas del encuentro con Milei, dijo: “Él tuvo la gentileza de invitarnos a Buenos Aires para reunirnos tanto con autoridades de gobierno como también con personas del sector empresarial y ver temas de seguridad, porque el tema de la migración es algo que nos afecta a todos. Como nosotros queremos ir paso a paso cerrando las fronteras norte, también tenemos que conversar cuáles van a ser los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos”.

Finalmente, adelantó que posiblemente se irán sumando conversaciones con otros líderes de la región, de Ecuador, El Salvador, Panamá, Honduras y Costa Rica.