BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast detalla cita con Frei y responde críticas de la DC: “Tenemos que pensar en cómo trabajamos unidos en torno a problemas comunes”

    El encuentro entre el abanderado republicano y el expresidente Frei generó molestia en la DC. El timonel de la falange señaló que ser democratacristiano “no es compatible” con un eventual respaldo a la candidatura de Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde Pica, región de Tarapacá, el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, entregó detalles de su reunión con el expresidente Eduardo Frei (DC) de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

    El síntesis, el abanderado republicano llegó durante el lunes en la mañana al domicilio del exmandatario a solo unas horas antes de reunirse con la familia Piñera-Morel.

    En la cita -que se dio bajo total reserva- abordaron los distintos desafíos para el país.

    El encuentro -y la foto de ambos- generó revuelo en la Democracia Cristiana. Así lo transmitió el timonel de la falange, el senador Francisco Huenchumilla, en un punto de prensa en la Cámara Alta.

    Allí señaló que ser democratacristiano “no es compatible” con un eventual respaldo a la candidatura del republicano y adelantó que el caso del exmandatario será analizado en la interna de la tienda.

    Francisco Huenchumilla, presidente de la DC.

    Los detalles de la cita Kast-Frei

    En ese cuadro, el republicano valoró la reunión con el expresidente, y le respondió al senador Huenchumilla.

    “En el día de ayer tuve la posibilidad de ser recibido por el expresidente Frei y su familia, para conversar sobre lo que hoy día vive Chile, sobre la crisis de seguridad, sobre la falta de inversión y sobre sus conocimientos, tanto como presidente de la República como representante de Chile en el mundo”, relató Kast.

    En esa línea, destacó: “El presidente Frei ha logrado ser un hombre reconocido a nivel mundial, no solamente por lo que fue su gobierno, sino por promover nuestra patria en todos los lugares del mundo, y eso es muy interesante y muy importante para alguien que aspira a ser presidente de la República”.

    “Pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad, y no hay emprendimientos si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión para que esas personas que quieren invertir en Chile puedan tener la opción de hacerlo. Por lo tanto, yo le agradezco enormemente el tiempo que dispuso él y su familia para recibirme, poder dialogar, conversar y compartirlos desafíos que tenemos hacia el futuro”, continuó.

    Consultado por los reproches del timonel de la DC, Kast sostuvo: “El senador Huenchumilla hoy día es presidente de un partido político importante, que tuvo un buen resultado electoral, pero los responsables de que yo salga electo o no son los chilenos. Son las personas que van a elegir libremente entre dos candidaturas quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República”.

    A eso, añadió: “Lo importante es que hacia adelante podamos trabajar juntos. Yo puedo tener una mirada política distinta a la del senador Huenchumilla, pero los problemas de seguridad afectan a todos los chilenos. Los problemas de falta de atención en salud nos afectan a todos. Los problemas de vivienda afectan a todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar cómo trabajar unidos en torno a los problemas comunes, más allá de las diferencias políticas que tengamos. Yo entiendo que él esté trabajando firmemente por su candidata presidencial, pero eso no implica no poder a futuro buscar puntos en común para solucionar problemas que hoy día duelen en nuestra patria".

    Más sobre:José Antonio KastEduardo FreiDCEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Tras polémica con gobierno: CNTV reconsidera decisión y aprueba emisión de campaña por violencia contra las mujeres

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión
    Chile

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3
    El Deportivo

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025
    Cultura y entretención

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza
    Mundo

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad