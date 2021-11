Kast emite voto entre un amplio resguardo policial y asegura que esta “es una elección muy distinta, en donde hemos podido crecer”

Tras concretar un desayuno familiar en su casa, pasado las 9:15 de la mañana el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, llegó al Colegio Ana Mogas de Paine para sufragar en estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.

Luego de emitir su voto y entre un amplio contingente de seguridad, el líder republicano se refirió a las expectativas de participación para este domingo.

“Lo principal es que pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad. Todos los que somos candidatos ya hablamos, tuvimos meses para hacer campaña y hoy tenemos que guardar nuestras opiniones y esperar a que la gente emita su voto, y que lo haga libre y de manera informada”, declaró.

“Ojalá que mucha gente vaya. Nosotros ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, lo que digamos o no hoy, no cambiará el resultado de la elección”, añadió.

Durante la instancia, también fue consultado sobre los resultados de esta elección, en comparación con los comicios del año 2017.

Al respecto, señaló que “es una elección muy distinta, en donde nosotros hemos podido crecer, porque constituimos un centro de estudios, un partido político, tenemos presencia a nivel nacional, llevamos candidatos a las distintas candidaturas. Ha habido más exposición pública, para nosotros al menos, que hace cuatro años atrás. (...) Tenemos una gran cobertura de apoderados de mesa a nivel nacional, así que ha sido todo bueno”.

En esa línea, también se refirió a los resultados preliminares del proceso electoral en el continente oceánico y asiático. “Estaba tan ocupado en hacer huevos revueltos que no me he preocupado de las elecciones en el extranjero”, dijo.

Finalmente, sobre una eventual segunda vuelta y el apoyo dentro del sector oficialista con su contendor, Sebastián Sichel, el candidato expresó que “primero hay que esperar el resultado y después de eso podremos conversar”.