Kast mantiene pugna con Boric: “Ha sido un mal Presidente y no tiene legado”
El abanderado republicano además sostuvo que la ofensiva del Mandatario en su contra terminó por anular a la candidata oficialista, Jeannette Jara.
El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, este martes continuó la pugna que mantiene hace semanas con el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su carrera por llegar a La Moneda.
En diálogo con radio Infinita, el abanderado lanzó una nueva embestida en contra del Mandatario, a quien acusó de no tener legado.
“Él debe todavía en su lógica decir, yo he sido un gran presidente y quiero que mi legado persista. Y yo creo que ha sido un mal presidente. Y que su legado va a ser más muerte, más inmigración irregular, más daños en la salud, una educación destruida. O sea, no tiene legado”, enfatizó Kast.
En esa misma línea apuntó que “algunos dicen, va a ser el líder de la oposición. Yo creo que después de lo que ha hecho con Jeannette Jara y con otras personas, no va a construir liderazgo, salvo de su grupo del Frente Amplio”.
El aspirante a La Moneda además apuntó que “más allá de si quiere ir de nuevo a una reelección, que si nosotros salimos se la vamos a hacer muy difícil, porque vamos a develar todo lo que encontremos, y no es una amenaza. Yo creo que Chile tiene que recuperar toda la transparencia”.
“Entonces, yo no tengo preocupación de que él vuelva a ser candidato a la presidencia o vuelva a ser Presidente de la República. Yo creo que eso va a ser imposible”, dijo.
Asimismo, sostuvo que la ofensiva de Boric en su contra terminó por anular a la candidata oficialista, Jeannette Jara.
“El Presidente ya dijo, Jeannette Jara perdió. Y por lo tanto, no voy a dejar glosa republicana, voy a enfrentar yo a José Antonio Kast. La anuló”, remarcó.
