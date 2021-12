Kast presenta sus propuestas para los adultos mayores: una defensoría, acabar con el pago de contribuciones y más recursos para los centros de larga estadía

En Buin, su comuna de nacimiento, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast dio a conocer su Plan de Gobierno para los adultos mayores.

Entre las propuestas destacadas están la creación de una defensoría de los adultos mayores, propuestas en transporte, pensiones, una Subsecretaría y más recursos para los centros de larga estadía. Lo hizo acompañado de parlamentarios de oficialismo de la zona y del alcalde de la comuna, Miguel Araya.

“Nosotros queremos avanzar en las pensiones. Estamos claros que ustedes trabajaron mucho tiempo, que le dieron mucho a Chile y hoy la pensión no es la que ustedes esperan. Por eso nosotros más allá de la pensión básica solidaria queremos aumentar esa pensión, hacerla universal, en un montó mayor que sea complementaria al ahorro previsional que cada uno tiene”, aseguró Kast.

El fundador del Partido Republicano aseguró también que “en el tema de los Centros de Larga Estadía (ELEAM), nosotros también queremos tener una mayor fiscalización y aporte de recursos”.

En ese mismo sentido aseguró que si llega a La Moneda buscará avanzar en el fin del pago de contribuciones para las personas de la tercera edad.

“Hay familias que tienen una propiedad que paga contribuciones, y que compraron con el esfuerzo de toda su vida y se encuentran hoy con que tienen que seguir pagando arriendo. No es la mayoría, pero un número importante. A todas aquellas personas que tengan su vivienda donde habitan y que sean adultos mayores les vamos a condonar y les diremos que no se pagan contribuciones”, indicó.

En el tema del transporte, Kast sostuvo que “también tenemos que hacer modificaciones para los adultos mayores, pero lo tenemos que hacer con cuidado, para que ningún abuelito de buen corazón le preste la tarjeta al nieto, porque se da”.

“Esto tiene que ser personalizado, para los adultos mayores. Y tenemos que educar a nuestro jóvenes de que no tienen que utilizar los beneficios que están pensados para los adultos mayores, si no no alcanzan”, agregó.

Sobre el Senama indicó que dicho organismo “tiene que tener mayor relevancia. Muchos dicen necesitamos el Ministerio del Adulto Mayor. Ahí yo les digo al tiro que no va a haber un ministerio del Adulto Mayor, pero sí va a haber quizás una Subsecretaría del Adulto Mayor para que tenga mayor injerencia y tenga más facultades”.

Finalmente, planteó la necesidad de avanzar en la creación de una “una defensoría del adulto mayor, porque hay adultos mayores vulnerables que han sido vulnerados en sus derechos y eso no puede ser. Hay veces que gente cercana se aprovecha del adulto mayor y eso requiere una defensa respecto de aquellos inescrupulosos que no tiene el sentido de familia ni el respeto al adulto mayor”.