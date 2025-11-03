OFERTA ELECCIONES $990
Política

Kast responde críticas de Kaiser que apuntan a ausencia de agenda valórica: “No hemos renunciado a ninguna convicción”

El abanderado republicano, eso sí, evitó polemizar con el aspirante libertario y optó por endurecer el tono en contra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, este lunes respondió las críticas planteadas por el aspirante libertario Johannes Kaiser, en que apuntó a la ausencia de la agenda valórica en el programa de gobierno de su contendor.

En entrevista con La Tercera, el diputado sostuvo que él, a diferencia del republicano, no ha cambiado su línea política ni se ha alejado de sus principios. “Yo creo que Kast tiene miedo de que una vez más el tema valórico se transforme en un boomerang y lo vengan a cazar. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la falta de explicación de lo útil que es el tema valórico desde el punto de vista social y estatal".

En respuesta, esta mañana Kast planteó en diálogo con radio Duna: “Yo, en general, no polemizo con los candidatos de oposición al actual gobierno. Porque creo que el objetivo principal es terminar con un gobierno fracasado, ineficiente, y cada vez lo demuestra más en temas de presupuesto, en temas de seguridad. Por lo tanto, cada candidato elige cual es la temática sobre la cual quiere plantearse”.

El republicano, no obstante, luego respondió el emplazamiento de Kaiser y descartó que en esta cruzada electoral haya abandonado los principios que mueven a su sector.

“Nosotros no hemos renunciado a ninguna convicción. Lo que sí, tenemos sentido común, tenemos sentido de urgencia. Hoy día las urgencias del país, lo que de verdad genera un tema para todos, es la seguridad, es la inmigración irregular, es la falta de atención de salud, es el colapso de la educación, es la falta de vivienda”, remarcó.

Y luego agregó: “Yo siempre he dicho, yo soy un hombre de convicciones. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero no quiero entrar en ningún debate, y no lo vamos a entrar. Y por eso es el concepto del gobierno de emergencia. Estos cuatro años son para reconstruir y recuperar el país”.

En ese sentido, apuntó que mantendrá el foco en las preocupaciones actuales de la ciudadanía. “Ahí están nuestras convicciones hoy día, para la urgencia del país. Lo otro seguimos pensando igual, pero no vamos a entrar en ningún tema que nos divida. No vamos a mandar ningún proyecto de ley que nos distraiga de esa urgencia”.

Kast, entonces, apuntó sus dardos en contra del gobierno: “Hoy día mueren 40.000 chilenos en lista de espera. Es una cosa de locos. Hoy día los jóvenes ya no tienen esperanza de llegar a tener un futuro porque los liceos emblemáticos están dedicados a hacer bombas molotov, a quemar, a agredir a profesores en vez de educar a los jóvenes. La gente hoy día no tiene opción para la casa propia porque el ministro de la vivienda no sabe si le faltan 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. Si todo esto es un desastre y tenemos un ministro de Hacienda hoy día con una directora de Presupuesto que según el ministro de Hacienda que salió arrancando, que no sabe calcular ni el ingreso ni el gasto. Ese es el nivel de desastre en el cual estamos el país”.

Más sobre:PresidencialesJosé Antonio KastJohannes KaiserPartido RepublicanoPartido Nacional Libertario

