Política

Kast valora su desempeño en el debate y repasa a Jara: “Dijo muchas cosas y ahora se está desdiciendo”

El abanderado republicano aseguró que desde su campaña "siempre hemos rechazado el mal uso de las redes sociales", al comentar el fuerte cruce que tuvo con la abanderada oficialista por el supuesto uso de bots y difusión de noticias falsas".

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Terminado el primer debate televisado entre los ocho candidatos presidenciales, el abanderado republicano, José Antonio Kast, se mostró conforme con su desempeño y volvió a lanzar sus dardos contra la carta oficialista, Jeannette Jara, con la cual protagonizó un fuerte cruce durante el evento.

Al ser consultado si vivió algún momento complejo, especialmente cuando la candidata del PC le enrostró su supuesta campaña de bots y noticias falsas, el exdiputado dijo haber estado tranquilo durante las más de tres horas que duró el debate.

“No, yo lo que manifesté (a Jara) es que la realidad que viven los chilenos es muy dura. El tema de crimen organizado, el tema de homicidio, secuestro, el tema de salud. El tema de las redes sociales, nosotros hemos siempre rechazado el mal uso de las redes sociales”, aseguró.

“Lo que sí, yo la emplacé a que pidiera disculpas, porque en un debate anterior me trató de mentiroso y todavía no pide disculpas, porque yo lo que dije era verdad”, sostuvo, en relación a la idea de nacionalizar el cobre que aparecía en su programa de primarias.

Kast agregó que a Jeannette Jara “le tocaron muchos debates en primarias, ella dijo muchas cosas y hoy día se está desdiciendo de las mismas. Yo no tengo problema que alguien, como dijo otro candidato, reconozca sus errores, pero que lo planteé directamente”.

Sobre esto, añadió: “Hoy día piensa algo distinto a lo que dijo en primarias, sigue siendo la misma, sigue siendo militante el mismo partido político. ¿Qué espera Chile de alguien que representa un partido político bastante radical, que tuvo una primaria y que tuvo una gestión en el ministerio (del Trabajo) que no fue exitosa?”, se cuestionó.

