VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La advertencia de Tohá previo al balotaje: “Gane quien gane, habrá un sector que causa mucha animadversión en el otro”

    La exministra del Interior llamó a cuidar la “amistad cívica” y recalcó: “Probablemente a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane, pero el país lo tenemos que sacar adelante con esa realidad”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La exministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Es verdad que el debate tuvo ese elemento en que hablaban los dos al mismo tiempo y eso era molesto, no era bonito, pero no es una salida de las normas, del estándar de un debate democrático. Es bueno reivindicar esa amistad cívica”.

    Ese es el análisis que realizó este jueves, en diálogo con T13, la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sobre el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) del martes, el último cara a cara entre José Antonio Kast (republicanos) y Jeannette Jara (PC) previo al balotaje del domingo.

    La otrora precandidata del Socialismo Democrático, eso sí, lanzó una advertencia respecto a lo que, a su juicio, sucederá luego de la segunda vuelta, cuando haya claridad de quién será el sucesor del Presidente Gabriel Boric.

    “Yo creo que es muy importante (reivindicar la amistad cívica) porque gane quien gane el domingo, va a ganar un sector que causa mucha animadversión en el otro. Eso tenemos que ponerlo arriba de la mesa”, dijo.

    Y luego agregó: “O sea, hay animadversión y tenemos que cuidar el país. Tenemos que vivir con esta situación de un modo que no echemos a la guagua con el agua de la bañera. Entonces, probablemente a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane, pero el país lo tenemos que sacar adelante con esa realidad”.

    Al ser requerida sobre en qué observa ese ánimo entre ambos sectores, respondió: “Porque los orígenes ideológicos están muy distantes, y en segundo lugar, porque había o se daba por un hecho una serie de elementos que han caracterizado a la política chilena desde el retorno a la democracia y hoy día algunas de esas están en discusión”.

    “Yo creo que por lo que representa el origen político de las dos candidaturas se abren esas preguntas”, añadió.

    Con todo, Tohá apuntó que en el caso de Jara “ella es una candidata que ha desandado ese camino. O sea, ha dicho yo sé que vengo de este lugar, pero quiero ser clara en esto, en esto otro”.

    Respecto a Kast, en cambio, remarcó que no lo ve de esa manera, “por la manera que tiene de tratar las opiniones distintas” y que “su discurso consiste permanentemente en que las opiniones distintas son ideológicas, son falsas, son ridículas. Nunca hay un diálogo con la opinión distinta”.

    Más sobre:PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio KastCarlina ToháPartido ComunistaPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Lo más leído

    1.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    2.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    3.
    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    4.
    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    5.
    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue
    Chile

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos
    El Deportivo

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl
    Cultura y entretención

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana
    Mundo

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio