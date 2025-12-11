La advertencia de Tohá previo al balotaje: “Gane quien gane, habrá un sector que causa mucha animadversión en el otro”

“Es verdad que el debate tuvo ese elemento en que hablaban los dos al mismo tiempo y eso era molesto, no era bonito, pero no es una salida de las normas, del estándar de un debate democrático. Es bueno reivindicar esa amistad cívica”.

Ese es el análisis que realizó este jueves, en diálogo con T13, la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sobre el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) del martes, el último cara a cara entre José Antonio Kast (republicanos) y Jeannette Jara (PC) previo al balotaje del domingo.

La otrora precandidata del Socialismo Democrático, eso sí, lanzó una advertencia respecto a lo que, a su juicio, sucederá luego de la segunda vuelta, cuando haya claridad de quién será el sucesor del Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que es muy importante (reivindicar la amistad cívica) porque gane quien gane el domingo, va a ganar un sector que causa mucha animadversión en el otro . Eso tenemos que ponerlo arriba de la mesa”, dijo.

Y luego agregó: “O sea, hay animadversión y tenemos que cuidar el país. Tenemos que vivir con esta situación de un modo que no echemos a la guagua con el agua de la bañera. Entonces, probablemente a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane, pero el país lo tenemos que sacar adelante con esa realidad”.

Al ser requerida sobre en qué observa ese ánimo entre ambos sectores, respondió: “Porque los orígenes ideológicos están muy distantes, y en segundo lugar, porque había o se daba por un hecho una serie de elementos que han caracterizado a la política chilena desde el retorno a la democracia y hoy día algunas de esas están en discusión”.

“Yo creo que por lo que representa el origen político de las dos candidaturas se abren esas preguntas”, añadió.

Con todo, Tohá apuntó que en el caso de Jara “ella es una candidata que ha desandado ese camino. O sea, ha dicho yo sé que vengo de este lugar, pero quiero ser clara en esto, en esto otro”.

Respecto a Kast, en cambio, remarcó que no lo ve de esa manera, “por la manera que tiene de tratar las opiniones distintas” y que “su discurso consiste permanentemente en que las opiniones distintas son ideológicas, son falsas, son ridículas. Nunca hay un diálogo con la opinión distinta”.