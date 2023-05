La analogía cervecera del embajador de Israel tras tensa sesión en comisión de la Cámara con diputados PC y FA

Desde las 17.30 horas del martes, en el Congreso Nacional en Valparaíso, sesionó la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para recibir al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien informará sobre el proyecto Beresheet 2 de la ONG Space IL, una iniciativa respaldada por la Agencia Espacial Israelí.

Bajo ese marco, un grupo de legisladores del Partido Comunista y el Frente Amplio, intentó emplazar a la autoridad diplomática israelí, para que se disculpara con el diputado Jorge Brito (RD), integrante de la comisión al que a fines de enero, trató de “miserable” en las redes sociales en un cruce de declaraciones por la situación en Palestina. Los diputados exhibieron banderas palestinas y se vistieron con kufiyyas, la característica pañoleta de la cultura árabe.

Tras el episodio, en un extenso relato publicado en redes sociales, el embajador Gil Artzyeli, dio su versión de lo ocurrido.

“Me gusta la cerveza irlandesa Guinness y cuando la sirven al principio el vaso está lleno de espuma que a los pocos instantes desaparece y surge lo importante, el líquido oscuro y delicioso. Es lo que pasó ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara y primero quiero enfocarme en el contenido”, partió escribiendo el diplomático.

“Acudí invitado por la comisión para presentar un proyecto espacial-lunar israelí al que hemos invitado a Chile a ser parte. El proyecto tiene implicaciones educativas, científicas, académicas, de imagen país y mucho más. Por más de una hora presenté el proyecto y contesté muchas preguntas importantes de los diputados, y en ese sentido la mision fue cumplida al 100%”, aseguró.

“¿Y la espuma qué? Cuando llegué al Congreso, vi un grupo de jóvenes con cafías y alguien me explicó que son diputados y diputadas, eso me tranquilizó porque sabía que se portarían bien, y así fue, o casi. Durante la sesión intentaron desviar el tema hacia cosas que no pertenecían al orden del día, pero el presidente de la comisión Francisco Undurraga fue decisivo y no lo permitió y lo agradezco. Agradezco también a la diputada Carmen Hertz por su invitación y preocupación durante la sesión”, comentó.

“Muchos chilenos, pero muchos, me han mandado mensajes de solidaridad y apoyo y estoy muy agradecido con ellos también. Al igual que con la espuma de la cerveza, que desaparece rápido, la actitud de unos pocos no puede hacernos perder de vista lo importante. En este caso, las relaciones seguirán estrechándose por el bien de ambos pueblos. Estoy mas comprometido que nunca en ello”, finalizó Artzyeli.

Tras el episodio, diputados que protagonizaron la protesta, publicaron fotografías de la sesión en sus redes sociales y justificaron lo ocurrido.

La bancada de Revolución Democrática, partido en el que milita Brito, señaló en su cuenta en Twitter que expresaron su “descontento” al embajador de Israel “por faltar el respeto” a diputado. “Además reiteramos nuestro repudio a la política exterior de Israel. Nadie merece vivir bajo ocupación”, indicaron, en un mensaje que fue replicado por el legislador involucrado en su cuenta en la red social de Elon Musk.