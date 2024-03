La autocrítica de Maite Orsini (RD): “Señalar que la oposición actual es obstruccionista no quiere decir que la mía no lo haya sido”

Este domingo, la diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini realizó una autocrítica hacia su sector político, referida a cuando este era oposición en el gobierno anterior.

En medio de un debate entre parlamentarios de oposición y oficialismo, en el programa de TVN Estado Nacional, sobre los dichos del senador Daniel Nuñez (PC) -quien hizo un llamado al gobierno para convocar la “presión ciudadana para sacar adelante las reformas”- la legisladora comentó que “hay una diferencia importante entre llamar a ejercer violencia y llamar a ejercer presión ciudadana. Quiero señalar que la palabra presión me parece no apropiada, porque tiende a sonar agresiva. No creo que sea el gobierno el llamado a movilizar a la ciudadanía. Sin embargo, creo que la expresión y la movilización ciudadana es deseable en una democracia”.

“Hacer de inmediato un nexo entre la manifestación social y la violencia, me parece que es tramposo”, puntualizó.

Posteriormente, el debate se movilizó hacia la reforma previsional. En ese contexto, la diputada Daniella Cicardini (PS) -que formaba parte del panel político del programa- acusó que “el problema es que hemos tenido una oposición obstruccionista que no ha querido ceder en ningún ápice”.

Por su parte, Orsini se mostró en línea con lo planteado por Cicardini al asegurar que “bajarse de la mesa de seguridad, de pensiones y haber rechazado la idea de legislar una reforma tributaria, me parece que son formas claras de obstruccionismo”.

No obstante, agregó que “señalar que la oposición actual es obstruccionista, no quiere decir que la mía no lo haya sido. Creo que también lo fuimos”.

“Creo que el ser gobierno, el tener en el cuerpo dos periodos parlamentarios, me ha dado la madurez suficiente para poder reconocer que efectivamente debimos haber dialogado más”, complementó la parlamentaria.