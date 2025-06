La bacheletización de Jara, los jeans de Tohá, la bufanda de Mulet y la corbata de Winter: los new looks de la primaria

“Las cáscaras se pueden parecer, el pelo, pero no sé si esas cosas son importantes”, comentó Carolina Tohá (PPD), al ser consultada este jueves en una entrevista radial por las semejanzas de la expresidenta Michelle Bachelet con su principal rival en la carrera oficialista, Jeannette Jara (PC).

“Políticamente creo que representan cosas muy distintas”, remarcó seria la abanderada del Socialismo Democrático en Radio La Clave.

La bacheletización de Jara, sin embargo, ha sido uno de los temas de conversación, al menos de índole estético, que han marcado la recta final de la primaria presidencial.

Desde el punto de vista de la imagen, la precandidata comunista no disimula sus guiños en ese sentido e, incluso, ha admitido “cierto parecido”, no solo en el peinado -cada vez más similar al de Bachelet-, sino también en la vestimenta y en el estilo distendido que caracterizó a la exmandataria.

Tohá, por su parte, ha mantenido su estilo al momento de vestir, a juicio de expertos, con la única salvedad que una vez que dejó su responsabilidad como ministra del Interior y de encargada de la seguridad pública, ha usado más jeans y ropa deportiva y se ha atrevido a mostrar más su tatuaje de una alcachofa.

El aspirante presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se ha ceñido al modelo de un profesional joven, incluyendo el uso de la corbata en forma más habitual, mientras que el experimentado diputado y presidenciable del FREVS, Jaime Mulet, patentó el uso de su bufanda verde como símbolo de su candidatura, abriéndose al uso de zapatillas con chaqueta formal (una moda parlamentaria que instalaron hace años diputados de la generación millennial).

La bachemelena

A juicio de Gabriela Beaumont, docente e investigadora del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Jara “quiere sacarse un poco el concepto del comunismo tradicional, de las telas más rústicas y de todo el mundo relacionado con los pueblos originarios”.

Comenta que la exministra del Trabajo ha tratado de mostrarse “un poco más sofisticada y por ahí va su inspiración, no creo que sea una imitación, sino inspiración en Michelle Bachelet”.

Añade que ambas “se parecen físicamente”, lo que le ayuda a Jara a “verse parecida” con la exmandataria.

Si bien la candidata del PC desde que llegó al gobierno ya usaba pelo corto, su peinado evocaba a la new wave de los 80. Sin embargo, en el último año, su corte de cabello evolucionó a un estilo más tradicional. Ya en sus últimas entrevistas televisivas ha mostrado un peinado con chasquilla, muy similar al que usa hoy la expresidenta.

“Jeannette no puede alolarse, tiene que demostrar con su imagen que es una persona que da confianza, por eso se ha asemejado mucho al look de Bachelet”, comenta Beaumont.

De hecho, ese look característico motivó en el pasado a la periodista Ximena Torres a apodar como “bachemelenas” a las amigas de la expresidenta.

La alcachofa

Respecto de Tohá, la experta en diseño y marketing de la UNAB dice que “Carolina es inteligente en cuanto al look, porque siempre está formal, pero si te fijas en más detalles, sus blazers, sus chaquetas siempre tienen cuellos distintos, botones diferentes, bolsillos, mangas. Nunca es tradicional al 100%“.

“No es el traje típico. Ella tiene un look muy recordado, no es una persona que haya cambiado de imagen. Eso es una imagen en el tiempo, porque la gente empieza a reconocer a las personas a través de cómo se ven”, dice la académica quien destaca el símbolo de la “alcachofa”, que Tohá tiene tatuada en su brazo.

“Es una planta muy rica, pero que en el fondo primero se le tienen que sacar las espinas. Y claramente ella es una mujer que ha dado la pelea en los lugares donde ha estado, pero en el fondo es una mujer, que tiene su interior, que tendrá su ternura, su lado blando. Tohá venía de un mundo muy duro, cuando salía hablar en televisión siempre muy seria, por lo tanto, ahora es su oportunidad de hablar temas que a la gente le divierten, de ser una mujer empática, que se ríe. La alcachofa es una muy buena analogía de su personaje”, comenta.

“El hecho de hablar de que una ministra tiene licencia para tener pareja, te habla de una mujer empoderada de la actualidad, que es libre, que tiene decisión sobre su vida, que no tiene vergüenza en mostrar que ha tenido varias parejas y eso le habla a las mujeres de hoy, que es lo que necesitan escuchar, no de mujeres a la casa. Es un mensaje moderno al que Tohá se aferra a eso”.

La corbata

En su último día de franja, Winter reforzó su nueva forma de vestir para simbolizar que ahora está preparado para “enfrentar a la derecha”.

En el video aparece caminando entrando a un camarín, donde se pone una corbata azul y luego se enfunda una chaqueta. Luego de ello, sube un cuadrilátero, donde remarca que él representa a una “izquierda democrática, valiente y con visión de futuro”.

En todo caso, la transición de Winter a un estilo más formal fue menos brusco que la evolución que tuvo su amigo y compañero de generación, el actual Presidente Gabriel Boric, quien en pocos meses pasó de un estilo rockero y juvenil (de jeans, bototos y camisa leñadora) a usar traje formal.

El Mandatario, sin embargo, nunca aceptó usar corbata, tal vez como reminiscencia de su época más rebelde.

A diferencia, Winter, en ese sentido, ha sido menos dogmático y más versátil en su vestimenta. Ya en los últimos años usaba corbata de vez en cuando, sin abandonar las tenidas más juveniles o deportivas.

“Si él fuera muy rupturista y saliera con guayabera, perdería votos. Yo lo he visto con blazers azules, camisa blanca y eso es un símbolo tradicional”, señala Beaumont.

“Winter está tomando ese camino: profesional, joven, no tan empaquetado, pero sí lo suficientemente arreglado como para ser presentable, respetable. Ya no soy un joven, no soy un díscolo, soy una persona responsable, soy padre, maduro. Él necesita alejarse de lo que el Frente Amplio demostró todo este tiempo: jóvenes, disruptivos, que no les resultó tan bien en la imagen de gobierno”, añade la experta.

La bufanda

A juicio de la académica, Mulet trato de buscar un elemento diferenciador, ya que “él no es tan masivo y no es tan conocido como los demás”, a pesar de que junto a Tohá es uno de los que más tiempo lleva en la política

Según Beaumont el diputado del FREVS no se puede vestir de una manera muy tradicional ni tampoco podía aparecer como disfrazado, por lo tanto, el pañuelo (su bufanda) verde es su símbolo".

“Tratar de tener algo con lo que lo asocien”, comentó.

De hecho, la bufanda verde es usada ahora por simpatizantes y aliados políticos, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, al tiempo que el verde se convirtió en el color de su candidatura.