La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

La mañana de este jueves, el presidente del Partido Republicano y ahora senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, comenzó una nueva jornada de coordinaciones de cara a la segunda vuelta.

A eso de las 08.00 de la mañana ya se encontraba sentado en un café -ubicado en la calle Napoleón de Las Condes- con los representantes del Partido Nacional Libertario, entre ellos el exaspirante a La Moneda, Johannes Kaiser.

Desde que el domingo se quedó con el cuarto lugar de la elección -alcanzando el 13,9% de los votos- y entregó su respaldo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el parlamentario no ha escondido su intención de desplegarse a favor del republicano.

Además del exabanderado, estaba el diputado libertario -y exgeneralísimo de Kaiser-Cristián Labbé; el diputado electo y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, y el jefe de campaña de Kast para el balotaje, Martín Arrau.

Como era de esperar, la conversación estuvo centrada en coordinar los siguientes pasos para la campaña de Kast.

“Hoy el foco es uno. Ganar, y evitar la continuidad de este pésimo gobierno, más encima liderado por una comunista” , comentó Kaiser al finalizar la reunión.