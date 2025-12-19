La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast
El abogado se ha convertido en un rostro habitual en la oficina del presidente electo, José Antonio Kast. Su presencia en La Gloria 88 y en las celebraciones del triunfo republicano da cuenta de una contribución acotada, centrada -según él mismo confirma- en materias de protocolo durante la etapa de instalación del nuevo gobierno.
Es un inquilino más de los que circulan por las oficinas de La Gloria 88 en Las Condes.
En más de una ocasión, se ha visto al abogado Hernán Calderón en la Oficina del Presidente Electo. Incluso, el domingo pasado, esperó los resultados de la elección presidencial en el Partido Republicano y fue parte de las celebraciones.
Y es que el mediático jurisconsulto -exmarido de la presentadora de televisión y hoy jurado de Fiebre de Baile, Raquel Argandoña y padre de sus dos hijos Raquel “Kel” y Hernán “Nano” Calderón- hoy está participando del equipo de instalación del republicano.
A la salida de la “Moneda chica”, Calderón solo se limitó a confirmar a La Tercera que está colaborando en temas relativos a protocolo.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.