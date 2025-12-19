La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

Es un inquilino más de los que circulan por las oficinas de La Gloria 88 en Las Condes.

En más de una ocasión, se ha visto al abogado Hernán Calderón en la Oficina del Presidente Electo. Incluso, el domingo pasado, esperó los resultados de la elección presidencial en el Partido Republicano y fue parte de las celebraciones.

Y es que el mediático jurisconsulto -exmarido de la presentadora de televisión y hoy jurado de Fiebre de Baile, Raquel Argandoña y padre de sus dos hijos Raquel “Kel” y Hernán “Nano” Calderón- hoy está participando del equipo de instalación del republicano.

A la salida de la “Moneda chica”, Calderón solo se limitó a confirmar a La Tercera que está colaborando en temas relativos a protocolo.