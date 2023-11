La crítica de Diego Schalper (RN) a menos de un mes del plebiscito: “Se pudo haber hecho más para lograr un texto de consenso”

“Se pudo haber hecho más”.

Con esa frase, el diputado y exsecretario general de RN, Diego Schalper, criticó el papel que desempeñó la oposición al interior del Consejo, a quienes les cuestionó que se pudo haber realizado más esfuerzos para acercar posturas con el oficialismo y lograr “un texto de consenso”.

Sin embargo, Schalper puntualizó que pese a ello, la propuesta del Consejo Constitucional “contiene demandas históricas de la centroizquierda”, que a juicio del parlamentario “no se han valorado”.

“En lo personal, creo que se pudo haber hecho más para lograr un texto de consenso, en eso quiero ser súper transparente con cómo lo siento y cómo lo veo. No obstante, yo creo que el texto contiene demandas históricas de la centroizquierda que aquí no se han valorado lo suficiente”, dijo en conversación con Radio Infinita.

Y agregó: “Aquí si gana el ‘En contra’ habría que mirar quiénes condujeron el proceso y ahí estaría las responsabilidad. (...) Lo que a mí me parece un poquito impúdico, es que aparezcan diciendo que ésta ya no es la Constitución de Pinochet, sino que es la de Lagos. Me parece impúdico porque alguien de izquierda enfrentado al dilema, lo que debiese hacer es anular”.

Además, Schalper señaló que para “un alma del gobierno” si se aprueba el texto del Consejo “es el golpe de gracia para lo que ellos creen, porque la ciudadanía no creen lo que ellos creen, no romantizan la migración ilegal, no creen que los SLEP están fantásticos...”