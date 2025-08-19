SUSCRÍBETE
Política

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Jeannette Jara afirmó que “hubiese preferido que (Jadue) se hubiera dedicado a su defensa judicial”.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La candidatura de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados suma nuevos cuestionamientos. Desde que el Partido Comunista (PC) confirmó su postulación por el distrito 9, los críticas apuntan a la situación judicial del exalcalde, quien se mantiene con arresto domiciliario total en el marco del caso Farmacias Populares.

Eric Aedo, integrante del comando de Jeannette Jara y vicepresidente de la Cámara Baja, este lunes, en Tolerancia Cero, emplazó al PC por insistir en la candidatura pese a la investigación su contra: “Cuesta sostener, para el PC, que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos, lo vamos bajando”.

La postura de Aedo fue reforzada por la candidata presidencial del bloque oficialista y la Democracia Cristiana. Jara remarcó que “hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”. Aunque de todas formas mantuvo su compromiso con los candidatos de las dos listas oficialistas.

Ante las declaraciones de Aedo, el timonel del PC, Lautaro Carmona, manifestó: “Yo no pienso que otros respondan por Jadue, sino para eso está el partido que lo postula”.

En esa línea, criticó la medida cautelar de Jadue y la calificó como “desproporcionada”.

“Nosotros tenemos absoluta convicción política, porque insisto, él tiene abogados defensores, él está sometido a un juicio, de que él es inocente de los cargos que se le acusan”, aseguró Carmona este lunes en diálogo con radio Cooperativa.

Por su parte, la secretaria general del partido, Barbara Figueroa, evitó profundizar en los dichos de Jara y se limitó a contestar que la candidata está concentrada en la gira nacional de su campaña.

Además, señaló que no se referirá a los emplazamientos de la “derecha que no fue capaz de ponerse de acuerdo” sobre un pacto parlamentario.

Frente a la insistencia de la prensa, Figueroa respondió: “Este fue un debate que hicimos los partidos y hoy día lo que tenemos como saldo positivo es una lista unitaria. No se toma en consideración lo que no tiene la candidatura. Que no tiene ningún otro espacio para nosotros más que la valoración, esta amplia unidad que hemos construido”.

