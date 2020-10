La desgastada relación de Sharp con el Frente Amplio en Valparaíso

Los lazos no están completamente quebrados, pero los contactos se han ido haciendo cada vez más difíciles. Así describen en el Frente Amplio (FA) el estado de las relaciones entre el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y los representantes del conglomerado en esa región.

Las conversaciones entre el jefe comunal y la coalición se complicaron aún más luego de que la Contraloría anunciara que iniciaría un juicio para recuperar cerca de 931 millones de pesos que habrían sido mal utilizados por esa corporación municipal. Esa investigación, de hecho, provocó que el conglomerado pusiera en duda el apoyo de Sharp a su reelección y que no se descartara levantar una nueva candidatura en esa comuna. “Cuando ponemos esa vara (ética) es para todos y para los frenteamplistas también (…), incluyendo a Jorge Sharp”, sostuvo en ese momento la excandidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez.

Las relaciones del jefe comunal -quien renunció a Convergencia Social por sus diferencias con el diputado Gabriel Boric tras la firma de este último en el acuerdo político para el plebiscito de nueva Constitución- también se han deteriorado con los miembros del bloque más cercanos a su alcaldía, como los representantes del Frente Amplio de la Región de Valparaíso: los diputados Diego Ibáñez (Convergencia Social), Jorge Brito (Revolución Democrática), Camila Rojas (Comunes) y Marcelo Díaz (Unir), además del senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática).

En ese sentido, dicen quienes conocen de estos lazos, las últimas reuniones y contactos entre el alcalde y algunas de las instancias comunales del FA han sido “tensas”. En esas conversaciones -las que se han dado particularmente con los grupos del Partido Liberal, Comunes, Unir y Revolución Democrática- los frenteamplistas han centrado su molestia en dos temas: la falta de claridad del alcalde respecto de su definición sobre si sigue siendo parte o no del Frente Amplio y la creación de Territorios en Red, la coordinación con la que Sharp busca levantar candidatos por fuera del conglomerado. Sobre esto último, dicen en el bloque, ha provocado incomodidad que el alcalde apoye, incluso, a candidatos que competirían contra cartas frenteamplistas.

Por su parte, según explican cercanos al jefe comunal, las relaciones han sido más “complejas” con Convergencia Social, el expartido de Sharp. En esa colectividad existe una molestia hacia el alcalde luego de que le solicitara la renuncia a la directora de Educación de la corporación municipal, Silvana Sáez, quien es militante de ese partido. Consultado para esta nota, el diputado Ibáñez evitó emitir declaraciones.

A su vez, con los liberales -quienes no tienen representación parlamentaria en la zona- han mantenido una relación “más fluida”. Con los diputados Díaz y Brito mantiene conversaciones permanentes, aunque no necesariamente del mismo carácter que al inicio de su gestión. A nivel de trabajo entre colaboradores de Sharp y militantes frenteamplistas el trato sigue siendo aún dialogante.

Así, hoy en el Frente Amplio no descarta que se pueda impulsar una candidatura de la coalición que le compita al alcalde, pese a que reconocen que en este momento no contarían con algún nombre. Sin embargo, si bien entre los frenteamplistas de Valparaíso sostienen que aún se puede llegar a un acuerdo con el jefe comunal, algunos ya han planteado que el bloque no debería apoyar a Sharp a su reelección y que, en cambio, se debe impulsar un mecanismo para definir un candidato del sector.

“La militancia de base del comunal Valparaíso del FA está discutiendo cuál es la relación con la alcaldía ciudadana, con el alcalde Sharp, su pertenencia o no al FA. Hay cierta ambigüedad e incertidumbre al respecto”, sostuvo el senador Latorre. Y agregó: “En una eventual repostulación no habría disposición a entregar cheques en blanco, sino que más bien cómo se produce una conversación donde el alcalde tiene que ir a buscar el apoyo de la militancia del FA”

En tanto, desde la ex Nueva Mayoría ya se están evaluando algunas cartas para competirle al edil de Valparaíso. Desde la Democracia Cristiana sostienen que el concejal Marcelo Barraza será a quien apoye la colectividad. En el Partido Socialista, en tanto, aseguran que ya tienen algunos posibles candidatos. Y en el Partido Radical apuestan por la actual concejala Priscilla Fleming.

Además, el alcalde también ha recibido críticas durante los últimos días luego de solicitarles a distintos grupos de empresarios la creación de un “fondo de apoyo” para ir en ayuda de pequeños emprendedores y, por ejemplo, evitar el cierre del histórico restaurante “Cinzano”.