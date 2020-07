La explicación de Carvajal tras censura a Brito: descarta “vendetta” contra el FA y dice que “hay suficiente argumento” para rechazar ley de inteligencia en sala

Sopresa causó esta tarde la censura contra el diputado RD Jorge Brito en la Comisión de Defensa de la Cámara, con la que tendrá que dejar la presidencia de la instancia.

La salida de Brito del cargo se dio tras el inesperado voto de la diputada PPD Loreto Carvajal, quien desequilibró la balanza -7 a 6- a favor de la censura impulsada por los parlamentarios UDI Álvaro Carter y Oavaldo Urrutia.

La parlamentaria PPD, cuya decisión fue tildada de “inexplicable” por la mesa directiva de su partido, acusó un retraso en la conducción de Brito con respecto a la discusión del proyecto de ley de inteligencia.

"Por un lado me parece que la Comisión si bien ha actuado de manera mayoritariamente bien, creo hay un retardo a lo mejor en cómo se ha llevado a cabo la forma y más que eso la conducción sobre todo en una ley que hoy en día es muy importante. Yo quisiera que esto se votara pronto, porque creo que hay el suficiente argumento para rechazarla, me refiero a la Ley de Inteligencia", afirmó Carvajal a 24 Horas.

Al ser consultada si su voto fue una “vendetta” por el rol que tuvo el Frente Amplio para que Gabriel Silber (DC) no llegara a la Presidencia de la Cámara en abril -hipótesis que incluso fue comentada en Twitter por la diputada Claudia Mix (Comunes)-, la legisladora negó esta acusación.

“Respecto a todas estas elucubraciones, respecto a una ‘vendetta’, yo no me hago cargo de eso. Yo soy parte de un organismo político, he sido muy consecuente en mis votaciones siempre y hoy día atribuible a una votación en la Comisión de Defensa, un desorden que manifiesto en muchas instancias, desde la Mesa, por cierto, donde hoy día lamentablemente le afecta al Frente Amplio, como en otra ocasión le afectó al Partido Comunista, al Partido Demócrata Cristiano. Creo que es desconocer la realidad de que todos hemos sido parte, de la cual parece ser que algunos frentes, en este caso opositores, no quieren hacerse cargo”, argumentó Carvajal.