BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    La elección de este domingo reordenó las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional. Pero también dejó en evidencia a grupos de candidatos con caracterísitas en común. Por ejemplo, 12 exconvencionales constiuyentes llegarán al Parlamento. También el gemelo de un gobernador y dos hermanas de excandidatos presidenciales.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el distrito 10, que incluye a comunas como Santiago, Providencia y Ñuñoa, entre otras, hubo electores que votaron por dos personas del mismo nombre. Una de ellas fue José Antonio Kast Rist, quien postuló como candidato presidencial en representación del Partido Republicano. La otra es José Antonio Kast Adriasola, su hijo mayor, quien consiguió un 8,76% de las preferencias y fue electo diputado.

    Así como él, hay un grupo importante de postulantes al Congreso que tienen un vínculo familiar con dirigentes activos en política y que consiguieron con éxito un escaño.

    Tomás Kast, por ejemplo, resultó electo en el distrito 23 (Temuco, Pucón, Villarrica) en un cupo de Evópoli. Es el hermano del actual senador por La Araucanía Felipe Kast, militante de ese partido.

    También en La Araucanía, la hermana del hoy excandidato presidencial Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser, fue electa senadora. Ambos son fundadores y militantes del Partido Nacional Libertario (PNL).

    En esa misma circunscripción, triunfó el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter, en un cupo del Partido Republicano. Él es hermano del actual diputado Álvaro Carter, quien ganó la reelección por el distrito 12 (Puente Alto, La Florida, La Pintana).

    En ese último distrito también consiguió un escaño Zandra Parisi, la hermana de hoy exabanderado Franco Parisi. Ambos militan en el Partido De la Gente.

    En el distrito 2 (Iquique, Colchane, Alto Hospicio), hay un vínculo más evidente. Carlos Carvajal fue electo diputado a través de un cupo del PPD. Él es hermano gemelo del actual gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien fue electo el año pasado en un cupo de la misma colectividad.

    No es el único gobernador con un hermano que postuló al Congreso. Francisco Crisóstomo logró un escaño en representación del distrito 19 (Chillán, Chillán Viejo, Yungay). Él y el gobernador de Ñuble, Cristóbal Cristóstomo, son hermanos, ambos militantes del Partido Socialista (PS).

    Bancada constituyente

    Una de las bancadas más numerosas en el nuevo Congreso es la de quienes integraron la Convención Constitucional que funcionó entre 2021 y 2022, que culminó con el triunfo del “Rechazo” en el plebiscito constitucional de septiembre de ese último año.

    12 exconstituyentes lograron llegar al Congreso. Lo hizo, por ejemplo, Constanza Schonhaut, militante del FA, quien será la única diputada de izquierda del distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Peñalolén). En ese mismo distrito también se impuso Constanza Hube, de la UDI.

    El exvicepresidente de la Convención Jaime Bassa, del FA, también consiguió un escaño. En su caso, en el distrito 7 (Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana). También lo hizo Beatriz Sánchez (FA), quien será senadora por el Maule a partir de marzo del 2026.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otros exconvencionales que tuvieron éxito con César Valenzuela (PS, distrito 9), Marcos Barraza (PC, D-8), Ignacio Achurra (FA, D-14), Álvaro Jofré (PNL, D-2), Tatiana Urrutia (FA, D-8), Ricardo Neumann (UDI, D-16), Roberto Celedón (IND.-FA, D-17) y Eduardo Cretton (UDI, D-22).

    Bancada estallido social

    Dos diputados electos son personas que alcanzaron notoriedad pública durante las movilizaciones de 2019.

    Uno de ellos es Gustavo Gatica, el psicólogo que, en las protestas, recibió disparos que lo dejaron ciego. Un caso que aún se encuentra en juicio. Él, quien compitió en un cupo del PC, consiguió más de 94 mil votos en el distrito 8 (Maipú, Lampa, Cerrillos, Estación Central). Fue una de las personas más votadas a nivel nacional.

    En entrevista con La Tercera, Gatica sinceró que un deseo profundo es que dejar de ser percibido como un símbolo del estallido social.

    “Hay una cosa muy personal, más allá de lo político, de querer demostrar que soy más que eso. Lo que me pasó en 2019 es grave, es importante, pero no me define de por vida. Espero que eso se logre transmitir. Soy psicólogo, soy profesional, tengo postura política y quiero hacer las cosas bien. Invito a conocer esta otra faceta”, explicó.

    El otro diputado electo relacionado al estallido es Sebastián Zamora, en el distrito 7, en representación del Partido Republicano. La Fiscalía Centro Norte lo acusó del delito de homicidio frustrado por una acción en que un joven de 16 años cayó al río Mapocho, en un intento de arresto mientras huía de la policía durante una protesta. Sin embargo, el año pasado fue absuelto.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Bancada de arrastrados

    Seis diputados alcanzaron una mayoría suficiente como para arrastrar a un compañero de lista que no tuvo un buen desempeño.

    Es el caso de Bernardo Salinas, del Partido Comunista, quien obtuvo un 0,83% de los votos del distrito 5 y logró ser electo gracias al contundente resultado del actual diputado Daniel Manouchehri (PS), quien alcanzó un 21,32% de los votos de esa zona.

    En la región Metropolitana, en tanto, hubo tres casos. El actual diputado Gonzalo Winter (FA) del distrito 10 obtuvo un 14,53% de las preferencias y arrastró a Lorena Fries (FA), quien consiguió un 0,88%. Esto ya había ocurrido en la elección anterior.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    El también actual diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, obtuvo un 13,1% de los votos del distrito 11 y arrastró a Claudia Mora, del mismo partido, quien solo sacó un 3,84%. La diputada Pamela Jiles (15,27%) hizo lo mismo con Zandra Parisi (2,46%) en el 12.

    En O’Higgins, el actual diputado Raúl Soto (18,74%), del PPD, acarreó a Jorge Zamorano (1,34%), del mismo partido. En tanto, la diputada socialcristiana Francesca Muñoz (9,2%) le dio un cupo al actual diputado Roberto Arroyo (1,34%).

    Bancada de TV

    El Partido De la Gente contribuyó a que algunos rostros de la pantalla chica lleguen al Congreso Nacional. Lo hizo de la mano del periodista Javier Olivares, quien consiguió un escaño en representación del distrito 6. El otro es el también rostro de televisión Cristián Contreras, conocido como Dr. File, quien resultó victorioso en el distrito 8, en que también compitió -sin éxito- Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

    PROGRAMA-LA-HERMANDAD0-8312078.jpg CAROLINA REYES M. / LA CUARTA

    Bancada octogenaria

    La elección dio por ganadores a dirigentes que bordean los 80 años. Uno de ellos es el actual senador por La Araucanía y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, quien fue reelecto en ese cargo.

    Actualmente, tiene 81 años, por lo que finalizaría su período a los 89.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Otro es el actual diputado Roberto Celedón, quien compitió en un cupo del FA y fue elegido como diputado por el distrito 17 (Talca, Curicó, Maule). Él cumplirá 79 años en enero.

    Bancada juvenil

    Entre los rostros más jóvenes que llegarán al Congreso están Javiera Rodriguez (Partido Republicano, D-9), de 30 años, José Antonio Kast hijo (32 años) y Cretton (29 años).

    Más sobre:Elecciones 2025Congreso NacionalPolíticaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    “Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta

    “Se acabó Chile Vamos”: el duro juicio de dirigentes de la coalición y la revuelta interna en los partidos

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta
    Chile

    “Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta

    “Se acabó Chile Vamos”: el duro juicio de dirigentes de la coalición y la revuelta interna en los partidos

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera
    Negocios

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    Radiografía hídrica 2024: Agua de mar representa el 10% del consumo total del sector minero

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado
    El Deportivo

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado

    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Nicolás Córdova se blinda en la antesala del duelo de la Roja ante Perú: “Me interesa que siempre se hable con la verdad”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”
    Cultura y entretención

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador
    Mundo

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó