Mantener al gobierno alejado de la campaña por el “En contra” de cara el plebiscito constitucional es una de las claves que el oficialismo quiere imprimir durante las próximas semanas. Esto, al menos, hasta llegar al día del referéndum, el 17 de diciembre.

Por lo mismo, algunos quedaron desconcertados con la “salida de libreto” del Presidente Gabriel Boric, quien esta semana dio señales por el “En contra” en al menos dos ocasiones diferentes. La primera ocurrió el martes, en la Región del Biobío. En dicha instancia, el Mandatario afirmó que “yo por supuesto tengo preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado. (...). Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”.

Ayer, en tanto, desde Estados Unidos, Boric señaló que “yo, por supuesto, tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista que muchos esperan, porque lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos. Me preocupa la unidad de los chilenos y no generar más división”.

En el oficialismo dicen que no es bueno que el Mandatario entregue estas señales durante la campaña del “En contra”, pues una de las estrategias de la oposición es convertir el plebiscito del 17-D en un referéndum de la aprobación al gobierno de Boric, que si bien ha subido en las encuestas semanales -internas como externas- no logra despegar significativamente.

Los reparos han sido presentados desde el PC hasta la DC. Así, Lautaro Carmona, timonel comunista, planteó que “el gobierno lo que debe hacer es garantizar que el proceso curse con plena normalidad y garantías para todas las partes. Punto”. Asimismo, sobre los comentarios de personeros del gobierno respecto del proceso, el dirigente añadió que “no les corresponde, el debate deben hacerlo los partidos políticos respecto de las opciones que apoyan, junto al resto de liderazgos político sociales, pero no le corresponde al gobierno involucrarse en esa parte”.

La secretaria general de la DC, Cecilia Valdés, coincidió:”El gobierno tiene muchas tareas que ejecutar, debe seguir haciendo su trabajo e informar, pero más que eso... ese es su rol”.

La postura de la Decé es importante si se considera que ese partido ha entregado fuertes señales por el “En contra”. Además, su participación en la campaña es clave para la izquierda porque no forma parte del oficialismo y representa a las fuerzas de centro.

En Socialismo Democrático también coincidieron con el análisis. El timonel del PR, Leonardo Cubillos, afirmó que “el gobierno debiese tener un rol de informar, así como se hizo la vez anterior. (...). Todas las autoridades siempre en su ‘corazoncito’ tienen una posición, lo que es legítimo, pero creo que si están desempeñando funciones de gobierno debiesen alinearse a la posición de promover la participación e informar del proceso plebiscitario”.

En tanto, su par del PL, Juan Carlos Urzúa, agregó que “es una opinión del Presidente, pero en términos formales no ha llamado a votar por ninguna opción. El gobierno no se debe manifestar”.

Los ejes de la campaña

Sacando las intervenciones del Presidente Boric, el oficialismo entró en tierra derecha de la campaña por el “En contra”. Sumando el pronunciamiento de ayer del PC, ya van siete de 10 colectividades de gobierno que han manifestado su postura para el 17-D. Con ello, solo queda el anuncio que den el 5 de noviembre la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el 6 el Partido Liberal y el 7 el Partido Radical.

Esta última fecha es el día en el que la propuesta de nueva Constitución será entregada a Boric, tras lo cual el gobierno convocará al plebiscito. Pero también era el día en el que los partidos de gobierno acordaron pronunciarse de forma oficial, en conjunto, algo que finalmente no ocurrió, luego de una descoordinación protagonizada por el PS y el PPD, los que se adelantaron y anunciaron sus posturas este miércoles.

Esto generó que algunos presidentes de partido escribieran desconcertados en el grupo de WhatsApp que comparten los timoneles oficialistas y llevó al FA-PC a acelerar el paso y pronunciarse por el “En contra” esta semana, lo que no estaba en los planes y desordenó la puesta en escena.

Una vez que las diez tiendas pronuncien su voto, el próximo miércoles 8 de noviembre, desde las 8.30 en la sede del PS, los partidos marcarán un hito político y darán señales respecto de la campaña.

Los preparativos para el relato por el “En contra”, sin embargo, ya comenzaron. En los contenidos de la campaña se encuentran trabajando los centros de estudios -coordinados desde el inicio del proceso constitucional- relacionados al oficialismo, quienes se reúnen de forma seguida y que ya han visto al menos tres ejes que se pueden explotar en la franja.

El primero es que la propuesta de Constitución con mayoría de derecha significa un “retroceso en los derechos sociales”, lo que va de la mano con resaltar el segundo punto: “cómo se ven afectadas las mujeres y los niños” con el borrador de nueva Carta Magna.

Una tercera clave es que buscarán instalar que esta es la “Constitución de la privatización”, por la que “los ricos se harán más ricos”.

Esto se condice con un documento suscrito por los consejeros de “Unidad Para Chile” titulado “Alerta Ciudadana: Los 27 peligros de la propuesta Constitucional”, que entrega cuatro capítulos: “Constitución con derechos solo en papel”, “Constitución antimujeres”, “Constitución de abusos y privilegios” y “Constitución de la incertidumbre e inestabilidad”.