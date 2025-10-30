SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La ira que acumulan los candidatos del PPD contra su directiva por el dispar aporte económico que recibieron

En seis distritos el partido lleva duplas de candidatos a diputado. Cuatro de ellas recibieron montos distintos para hacer campaña. Esto ha logrado crispar los ánimos en la recta final de la carrera por llegar al Congreso. “A mí me dieron una cantidad que ni siquiera para poner aviso en la radio alcanza", lamenta Helia Molina.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Santiago, 5 de septiembre de 2023 Mesa Directiva del Partido Por Ła Democracia, PPD, se retira luego de una reunion con el Presidente de la Republica Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la recta final de la campaña por llegar al Congreso, entre algunas candidaturas del Partido Por la Democracia (PPD) se ha acrecentado una sensación de malestar con la directiva de la colectividad, que encabeza el senador -y candidato a diputado- Jaime Quintana.

La molestia responde a que los aportes económicos que destinó la mesa a las candidaturas es dispar, incluso dentro de algunos distritos.

Por ejemplo, Quintana, de acuerdo a los registros actualizados por el Servicio Electoral (Servel), el pasado 24 de octubre recibió $8 millones del partido para su campaña en el distrito 23 (Temuco, Pucón, Villarrica, entre otras comunas).

En esa misma zona compite como dupla del senador el exdelegado presidencial de La Araucanía y exgobernador de Cautín José Montalva. Él, a diferencia de Quintana, recibió $5 millones.

Entre los adherentes de Montalva dentro del PPD reclaman que Quintana es un senador en ejercicio, que cuenta con un equipo con asignación parlamentaria. Por lo mismo, sugieren que se le destinen más recursos que al exdelegado hace que la competencia entre ambos no sea en igualdad de condiciones.

No es un caso aislado. En el distrito 22 (Angol, Lumaco, Lautaro), también en la Región de La Araucanía, la candidata y exdiputada Andrea Parra también recibió $8 millones. A su dupla, el exseremi de Obras Públicas Patricio Poza, la directiva le destinó $5 millones.

Patricio Poza. Victor Tapia

La presidenta regional del PPD en La Araucanía, Angélica Campos, aseguró que “nosotros no estábamos enterados del tema de los aportes”. De todas formas, la dirigente planteó que “estos criterios los decide la mesa política, son criterios que son permanentes en materia electoral. Esto de apoyar a uno u otro tiene que ver con las miradas que tiene el partido desde el nivel central con las personas que tienen más posibilidades”.

En otras regiones también ocurre. En el 15 (Rancagua, Rengo, Conchalí), el diputado Raúl Soto recibió $8 millones, mientras que su dupla, Fernando Zamorano, $5 millones. En el distrito 4 (Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla) la diferencia es mayor. El diputado Cristián Tapia, quien apuesta por su reelección, recibió $8 millones, mientras que su dupla, Carla Matus, apenas consiguió $2 millones por parte del partido que la incluyó en su nómina.

Carla Matus.

Fuentes del partido sugieren que esas últimas diferencias podrían deberse a que Tapia y Soto son diputados en ejercicio. Pero si ese fuera un criterio, no se aplica en todos los casos.

En el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa), uno de los con la competencia más fuerte al interior del oficialismo, el PPD lleva dos candidaturas: la diputada Helia Molina y el secretario general de la colectividad, José Toro. Ambos recibieron un total de $10 millones, de acuerdo a los datos publicados por el Servel.

En entrevista con La Tercera, Molina transparentó su disconformidad con el monto recibido. “La verdad es que el PPD nunca ha puesto mucha plata en las candidaturas“, dijo. Además, sugirió que ”a lo mejor a él (a Toro) le dieron más porque está en la directiva”. La diputada, además, puso en duda la competitividad del secretario general. “No tiene mucho conocimiento todavía, ojalá que me sume”, planteó.

“A mí me dieron una cantidad que ni siquiera para poner aviso en la radio alcanza. Pedí un préstamo al Banco del Estado. Si no, no podría hacer mi campaña. Estoy haciendo una campaña a escala humana, no regalo nada. Un volante, una bolsa como mucho. Pero yo no hago alarde de regalar cosas, porque no tengo plata. Lo del PPD, como digo, era muy poquito”, comentó la parlamentaria.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En la carrera por el distrito 9 (Recoleta, Huechuraba, Conchalí) el PPD también lleva dos candidaturas: el exalcalde Carlos Cuadrado y la exconcejala Sandra González. El partido destinó a cada uno $8 millones.

La entrega de montos dispares a candidatos de un mismo partido es algo que acostumbran hacer las directivas nacionales, de acuerdo a criterios determinados por ellos mismos. Ocurre, de hecho, en otras colectividades. Por ejemplo, el Partido Comunista destinó $10,4 millones a Irací Hassler y $15,6 a la diputada Alejandra Placencia. Ambas compiten en el distrito 10.

Más sobre:Elecciones 2025PolíticaPPDLa Tercera PMJaime Quintana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1
Chile

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Universidades estatales valoran informe de la FNE sobre limitantes a la competencia en mercado de educación superior

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año
Negocios

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Premio Impulsa 2025 distinguió a empresas y líderes que más promueven a mujeres en altos cargos empresariales

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe
Tendencias

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”
El Deportivo

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”

La respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por las quejas del volante: “Tengo que hacerle saber ciertas situaciones”

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein
Mundo

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Avance de partido centrista frena a la extrema derecha en legislativas anticipadas de Países Bajos

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”