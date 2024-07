La Moneda mete la mano en la negociación electoral oficialista marcada por el lío con la DC

“Ojalá que el gobierno no tenga que involucrarse”. Ese fue el mensaje que La Moneda entregó a los presidentes de partidos del oficialismo en el comité político extraordinario que se llevó a cabo la noche del miércoles de esta semana en Palacio. Ahí el Ejecutivo también advirtió que, en consideración a que el plazo para inscribir candidatos vence este lunes, no queda más espacio y es necesario que lleguen a un acuerdo en unidad ya.

Pese a lo explícito que fue el recado que en esa ocasión entregaron los ministros Carolina Tohá y Álvaro Elizalde -junto a Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric-, los timoneles de los partidos que integran el pacto Contigo Chile Mejor -que incluye a las ocho colectividades de gobierno y a la Democracia Cristiana (DC)- no han logrado despejar qué harán con la elección de gobernadores regionales, la que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes. De hecho, hasta el cierre de esta edición continuaban las tratativas.

Santiago, 26 Julio 2024. Se lleva a cabo nueva reunion de presidentes de partidos oficialistas. Javier Salvo/Aton Chile

Lo cierto es que, desde ya, algunos reconocen que el gobierno ha intervenido. Marcela Hernando, exministra de Minería del Presidente Boric y candidata a gobernadora por Antofagasta, manifestó este viernes que “es un error del gobierno involucrarse, porque finalmente el voto va a terminar siendo a favor o en contra de ellos”.

Su reclamo se fundamenta en que el 1 de julio, en un comité político, el Presidente Boric enfatizó ante los jefes de partidos de su alianza que se debe respetar la aspiración de reelección de los 12 gobernadores en ejercicio que representan al oficialismo o a la DC.

Así, el Ejecutivo puso en jaque la pretensión de Hernando y del Partido Radical de llegar a la papeleta en octubre, en favor de la actual autoridad regional, Rodrigo Díaz, quien competirá en cupo PPD. También complicó la del socialista Mauricio Viñambres en Valparaíso, quien espera poder competir contra el actual gobernador, Rodrigo Mundaca. Hernando señaló a La Tercera que la postura adoptada por La Moneda de respaldar la reelección de los gobernadores en ejercicio “puede justificarse como estrategia electoral, pero no en todas las regiones”. En esa línea, ella argumentó que “esa uniformidad de decidir desde el nivel central quiénes son los candidatos, como si fueran todas las regiones lo mismo, me parece que va en contra del espíritu descentralizador que debería inspirar al gobierno y a toda la democracia”.

Foto: Andres Perez

No sería la primera vez que ocurre algo de este estilo. En las fuerzas del gobierno recuerdan cuando, en el cierre de negociaciones para las elecciones primarias, el propio Boric llegó a sostener una conversación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a quien algunos consideraron como alternativa para competir en dicha comuna. También se pone sobre la mesa la vez que, en 2023, previo a la inscripción de candidatos a consejeros constitucionales, el Presidente convocó en su casa de barrio Yungay a los timoneles del Socialismo Democrático, con la finalidad de que las fuerzas del oficialismo compitieran unidas en un solo pacto. Dicho intento, sin embargo, no fue fructífero.

Más allá del lío con el gobierno, hay otro tema que inquieta al oficialismo: qué hacer con la DC. El lunes por la noche, en una reunión telemática que convocó a todos los partidos del pacto, el líder de los democratacristianos, el diputado Alberto Undurraga, notificó que ellos están por llevar candidatos en cuatro regiones: Arica, el Maule, Los Lagos y Coquimbo. Desde entonces, la Falange no se ha movido de esa posición y ha provocado caos en la alianza de gobierno, pues abrieron la puerta a que exista competencia en algunas circunscripciones.

Raul Zamora/Aton Chile

En esa línea, en la DC ven con buenos ojos que los radicales no cedan y se nieguen a bajar a Hernando, pues consideran que es una señal de que finalmente podría haber “competencia regulada”. Si bien el oficialismo no ha puesto impedimentos para que lleven candidatos únicos en Arica y el Maule, regiones en que los gobernadores en ejercicio son DC, en el partido de Undurraga están decididos a competir también en Los Lagos y, especialmente, en Coquimbo, donde tienen al gobernador en ejercicio, Wladimir Pleticosic, tras la destitución de Krist Naranjo. De hecho, la bancada de diputados DC advirtió al oficialismo que si no les permiten llevar candidatos en esas dos regiones, habrá consecuencias a la hora de votar los proyectos del gobierno en el Congreso.

Las reuniones de este viernes en la sede del PS, que convocaron a todos los partidos oficialistas, estuvieron marcadas por la ausencia de Undurraga, quien decidió dar un paso al costado de estas instancias el miércoles de esta semana, para que las demás colectividades llegaran a un acuerdo en base a las condiciones que él puso sobre la mesa. Cerca de las 13.30 horas, eso sí, el parlamentario llegó de manera discreta a las afueras de la sede, en calle París, donde lo esperaba la presidenta socialista, Paulina Vodanovic, con quien compartió un café en el Hotel Plaza San Francisco. La timonel socialista es el nexo con el líder DC.

Diputado Undurraga y senadora Vodanovic.

El mayor avance de las tratativas de ayer fue que se agendó hora para inscribir el pacto ante el Servel: el lunes a las 9.00.

Eso sí, en la alianza causó extrañeza que los Regionalistas Verdes pidieran hora por su cuenta: a las 10.30. La DC, en tanto, pidió hora para la tarde de este sábado, aunque están abiertos a seguir conversando con los demás partidos e intentar llegar a un acuerdo. Siempre y cuando se les permita competir en Coquimbo.