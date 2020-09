La Moneda se enfrenta por situación judicial de Longueira: Ministro del Interior dice que es “inocente” y Vocero que eso le “corresponde a la justicia”

Una evidente diferencia de opiniones entre el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el Vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se vio enfrentada esta jornada respecto a la situación judicial del excandidato presidencial y exparlamentario de la UDI, Pablo Longueira.

Todo comenzó temprano, cuando el jefe de gabinete fue consultado por los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien abordó la intención del excoronel gremialista de postular a la presidencia del partido, y afirmó que “no estaba en condiciones” de liderar la tienda si no resolvía antes el proceso judicial de la indagatoria del caso SQM, donde pronto debiera ir a juicio por el presunto delito de cohecho que se le imputa.

“Yo soy amigo de Pablo Longueira, lo conozco hace más de 30 años. Estoy seguro que Pablo Longueira es absolutamente inocente, va a probar su inocencia, por lo tanto, no tiene ningún obstáculo para desarrollar la vida que quiera llevar adelante ya sea política o no”, sostuvo Pérez en una pauta realizada junto a Carabineros.

Para agregar que “por ende, creo que hay que tener siempre un especial cuidado con las palabras y conceptos cuando uno se dirige a las personas. Creo que eso es lo importante”.

Minutos más tarde, el ministro Bellolio fue consultado en La Moneda por si compartía los dichos del titular de Interior o si el gobierno tenía una opinión distinta sobre dicho tema.

Frente a los cual contestó: “Al gobierno no le corresponde decir si una persona es inocente o no, eso le corresponde a los tribunales de justicia. Ahí hay una investigación que está en curso y, por tanto, no nos corresponde entrometernos en aquello”.

El ministro Vocero, además, aseguró “sobre la posible candidatura o no de él en la interna del partido, tiene que ver también con la interna del partido. Hoy hay una ley de partidos que rige y, por tanto, que establece cuáles son las delimitaciones y las reglas mismas que tiene que hacerse en una elección interna del partido”.

El tema Longueira, quien durante el fin de semana en diversos medios manifestó su intención de apoyar el Apruebo en el plebiscito, postular como convencional constituyente y presidir la UDI, volvió a reflotar por sus dichos esta jornada sobre el caso SQM.

En una tensa entrevista con Cooperativa, el exparlamentario afirmó que “no tengo tejado de vidrio. La persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me impide ser candidato”. Y acusó que “los comunistas me han perseguido porque buscan un asesinato de imagen. Yo no tengo tejado de vidrio. No tengo complejos. A otro con eso. No sigan con eso. No tengo mochilas compadre. Camino con la frente en amplio. No hay nadie más honesto que yo en la política chilena”.