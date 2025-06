“La noto desesperada”: Jeannette Jara por inscripción de Evelyn Matthei como candidata presidencial

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, indicó que “hay algo de desesperación en sus medidas” debido a la inscripción de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, en el Servicio Electoral (Servel) como candidata presidencial.

En medio de un punto de prensa, la exministra del Trabajo fue consultada sobre la decisión de la exalcaldesa de Providencia y si es legal o no iniciar campaña durante este periodo.

Jara apuntó que “ y o lo que veo es que hay un poco desesperación de parte de la candidata de Evelyn Matthei, que no fue capaz de lograr construir una primaria en su sector, siendo quien lidera la encuesta".

En esa línea, la exministra señaló que “trata de meterse en la parrilla pública, en los anuncios, mientras está transcurriendo una primaria oficialista”.