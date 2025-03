La ofensiva de la oposición en contra de Cariola: republicanos deslizan posible censura y Chile Vamos presiona por su renuncia

El allanamiento al departamento de la diputada Karol Cariola (PC) despertó una férrea defensa oficialista a la que también se sumaron diversos ministros que salieron a criticar la fecha en que se realizó el procedimiento, ya que coincidió con el nacimiento de su hijo. Contrario al blindaje de su sector, desde la oposición cuestionaron el cargo de la parlamentaria en la testera una vez que se dieron a conocer los chats que mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien le planteó propuestas sobre el futuro fallido de la clínica comunal Sierra Bella, y le solicitó ayuda para regularizar la situación comercial de un amigo. A la luz de estas revelaciones, es que el Partido Republicano señaló que la parlamentaria debe dar explicaciones inmediatas, de lo contrario estudiarán la posibilidad de un censura.

El jefe de la bancada, Luis Sánchez, sostuvo que: “si la presidenta de la Cámara no da explicaciones rápido, se va a terminar viendo forzada a renunciar antes de que termine su periodo. No lo hemos resuelto eso todavía, pero si es que esto sigue desarrollándose como ha venido ocurriendo, que cada día esto se va poniendo cada vez más sospechoso, podríamos terminar ahí. No es algo que esté resuelto aún, ni que lo hayamos zanjado, pero insisto en el punto”.

Y recalcó: “Esperamos que dé alguna explicación convincente. Si no lo hace, yo veo muy difícil que no termine viéndose forzada a renunciar”.

Además de las advertencia republicana, el diputado Andrés Celis (RN), afirmó que está valuando presentar una querella.

“Estamos estudiando seriamente la posibilidad de querellarnos, no es una denuncia, sino de querellarnos por tráfico de influencia. Aquí no se trata de hacer comisiones investigadoras, ni de solo de hablar por la prensa hay que hacer valer las responsabilidades penales”, aseguró el parlamentario.

Este no es el único frente que amenaza a Cariola, ya que su lugar en el mando de la Corporación está siendo duramente objetado por el bloque opositor: Johannes Kaiser, Camila Fores (RN), Gustavo Benavente (UDI), son algunos de los diputados que pidieron su salida de la mesa.

Benavente manifestó que “lo más conveniente para todos, incluida la propia presidenta de la Cámara de Diputados, es que ella renuncie anticipadamente a la presidencia y así se desencadene todo lo que tenga que desencadenarse, es decir, una elección anticipada de la mesa de la Cámara de Diputados”.

Los chats con Hassler

La investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper indaga conversaciones entre la exjefa comunal y la parlamentaria en las que conversan sobre la patente de comercio de un amigo de Cariola.

Aquí un extracto de los chats:

CARIOLA: Yo bien, esperando ansiosa el gabinete para liberarme de este rol que me dieron que me ha traído muchos problemas. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos Chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así

CARIOLA: Les quitarán la patente, que solo requería renovación

CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO)

CARIOLA: Estos son los datos de la empresa, tú crees que se pueda hacer algo? Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?

HASSLER: Voy a averiguar de q se trata y te comento

CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) (Imagen eliminada)

CARIOLA: Esa carta se envió con la solicitud formal

CARIOLA: Quedo atenta