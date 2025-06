La pugna entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio que reflotó acusaciones cruzadas por los “30 años” y el estallido social

Cada semana, por la mañana del lunes, la sede del Partido Socialista (PS) es el lugar de encuentro de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric. La presidenta de esa colectividad, Paulina Vodanovic, recibe a los demás timoneles, quienes llegan para acordar posturas como bloque y abordar asuntos de contingencia. Hoy, sin embargo, la reunión no se concretó.

En el Socialismo Democrático, la coalición que agrupa al PS, el PPD, el Partido Radical y el Liberal, están molestos con el Frente Amplio como pocas veces lo habían estado en el pasado. Tanto, que anoche decidieron restarse del encuentro, el que finalmente no se concretó.

La incomodidad de la coalición, que se arrastra desde el inicio de la administración de Boric, se ha acrecentado con la campaña previa a la primaria del 29 de junio, en que cuatro candidatos del oficialismo medirán fuerzas. Pero los últimos capítulos de la franja del abanderado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, lograron sobrepasar los ánimos. En particular, en el PS y el PPD.

En uno de ellos se habla de “la mesa del poder”, que reúne a hombres que se jactan, entre risas, de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), de las autopistas y las AFP. Al final del material audiovisual se dice: “Si no votas, la mesa del poder va a seguir ganando”.

Las piezas audiovisuales de Winter lograron reflotar un debate que en el sector se había apaciguado: la pugna por los denominados “30 años” y el rol de sectores de la izquierda durante el estallido social.

Por lo mismo, en los partidos del Socialismo Democrático lo tomaron como un ataque a algunos de sus más reconocidos liderazgos, como el expresidente Ricardo Lagos y el exministro Sergio Bitar, quienes tuvieron roles fundamentales en el desarrollo de las iniciativas mencionadas. “El Frente Amplio tiene harto que mirarse a sí mismo antes de escupir de nuevo contra los gobiernos de la transición”, reclamó el senador Jaime Quintana, el presidente del PPD.

El diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes, planteó que “el tema del CAE es muy sensible, por el cariño y aprecio que hay por Sergio Bitar y Ricardo Lagos. Así se lo hicimos saber a Nicolás Cataldo y Víctor Orellana en su oportunidad. Ellos tuvieron un giro y se hicieron reconocimientos, cuando estaban en el trabajo prelegislativo del FES. Que salgan con esta estupidez ahora es tan mala leche”.

El diputado fue un paso más allá y puso en duda futuras alianzas con el Frente Amplio. “Me cuesta imaginar un proyecto de futuro con la élite del FA, con sus principales decisores. No son todos afortunadamente, hay varios bien incómodos con este regreso de los ‘monos peludos’. Pero no respetan nada, son muy doble cara”, sinceró Araya.

A las 18.30 de esta tarde el PPD tendrá una reunión de mesa, encabezada por Quintana. En la instancia, según reconocen distintas fuentes, el FA es un tema seguro. En el partido comentan que ellos habrían entendido que en la franja del partido del Presidente Boric hubiera críticas a Tohá, en el marco de la primaria. Pero consideran que lo que expusieron fue un golpe al corazón del partido.

El asunto, de todas formas, también molestó al PS. El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, dijo que “la forma de atacar del comando del FA a la candidata Tohá ha sido destemplada y con una amnesia infinita, de ni siquiera recordar que fue el Presidente Boric quien le pidió a ella, a los seis meses de gobierno, que ella y el Socialismo Democrático tuvieran un rol predominante en el gobierno”.

Además de la discusión por los “30 años”, entre el Socialismo Democrático y el FA se ha abierto un debate por los roles de ambos colectivos durante el estallido social de 2019.

Ayer, en el debate de T13, la exministra del Interior reclamó que la franja de Winter cae en “la misma caricatura que se conoció cuando el FA empezó y la misma con la que se jugó en la época del estallido”. Días antes, la exministra planteó que su sector, a diferencia de otras candidaturas, sí hizo una reflexión y una autocrítica por la violencia que se vivió en ese contexto.

En el mismo programa, Winter le respondió que su franja trata de retratar los dolores que surgieron de una época. “La década del 90 es una buena década, porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad”. Asimismo, el candidato del FA declaró que no le correspondía hacerse cargo del estallido social.

Cuentas alegres en el FA

En el Frente Amplio son conscientes de la molestia del Socialismo Democrático. Sin embargo, más allá de reconocer que las apariciones de Patricio Tombolini y de Jorge Correa Sutil en la franja fueron un error, no hay una gota de arrepentimiento por el material que expusieron en televisión abierta.

De acuerdo a fuentes del partido, la franja logró su propósito: que Winter sea tema de conversación y que Tohá se vea obligada a salir a responder y criticar su discurso. En particular, en lo que respecta a la valoración sobre los “30 años” y el estallido social.

El FA ha tomado muy en serio esta primaria, pues conciben que en ella se juega buena parte de la hegemonía de la centroizquierda.

Hace unos días, en entrevista con La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, sostuvo que “la hegemonía de la centroizquierda está en disputa, no le pertenece a ningún partido hoy. Nosotros (como FA) hemos dado pasos significativos en poder demostrarles a amplios sectores de la sociedad no solo que estamos capacitados para conducir el destino del país, sino que también tenemos ideas, proyectos y ambiciones que tienen que ver con los temas del siglo XXI.

En el equipo de Tohá, por el otro lado, son conscientes de la intención que hay detrás de la estrategia de Winter. Por lo mismo, pasaron a la ofensiva. A través de una minuta, el comando, que encabeza Pía Mundaca, recomendó a los voceros dejar de contestar al abanderado del Frente Amplio.

“Sabemos que los ataques del FA han sido arteros, y a veces francamente viles. Pero no vamos a caer en ese juego. No es el Frente Amplio nuestro adversario en esta primaria. Entrar en esa pelea solo le hace el favor al PC. Las vocerías deben evitar cualquier polémica con el FA, en medios, redes o conversaciones internas. Hoy todo el foco debe estar en marcar la diferencia entre Carolina Tohá y Jeanette Jara”, se lee en la minuta.

Pese a que el clima dentro de la alianza se ha tornado hostil, desde el propio Socialismo Democrático hacen llamados a la unidad. Por ejemplo, si bien el diputado Raúl Soto (PPD) reconoció que “el FA sobrepasó ese límite y rompió el fair play", también planteó que “no creo que estas diferencias o errores estratégicos deban afectar la futura unión en la presidencial o parlamentarias, ni tampoco en la política de alianzas. Lo que pasa en la cancha debe quedar en la cancha".