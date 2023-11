La queja de Coloma por actitud del Ejecutivo frente a agenda de seguridad: “No hay sentido de urgencia”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se reunió en La Moneda este lunes con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, para trabajar en la coordinación de la agenda legislativa de seguridad.

“Yo creo que hay un buen ánimo, lo que pasa es que a veces no hay ese sentido de velocidad, de energía, de urgencia, que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo”, manifestó el timonel de la Cámara Alta.

El legislador gremialista recalcó que la inseguridad debe enfrentarse con leyes y aspiran a “avanzar lo máximo posible”.

“Hay temas vinculados a la construcción de cárceles, hay temas de la seguridad privada, que vinimos a tratar de apurar los procesos, pedir las urgencias, para que de aquí a dos semanas más, tres semanas más están despachadas”, sostuvo.

Coloma insistió en que se debe apurar la agenda, con la finalidad de “mover la aguja” en la batalla frente a la delincuencia.

En esa línea, usó el fallido vuelo de expulsados a Venezuela la semana pasada, para graficar la actitud que a su juicio ha manifestado el Ejecutivo ante el problema.

“Efectivamente hoy día es un tema más de Relaciones Exteriores, pero vámonos al tema de fondo, si hoy día tenemos un montón de leyes que pueden funcionar, pero ya si justo el avión que va a salir, justo es ese que no tiene el papel, uno dice ¿Dónde está la voluntad real, dónde está el esfuerzo, dónde está el máximo interés en que esto funcione? No digo que no haya habido interés, pero sí que esto debe ser prioridad en Chile, todo lo que tenga que ver con la seguridad en Chile y echamos de menos que sea la prioridad con la fuerza que debería serlo, no es que haya despreocupación”, indicó.

“Aquí los resultados son los que mandan, entonces no pueden decir que hubo máxima preocupación si las cosas no resultan”, aseguró.