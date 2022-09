La distendida reflexión de la ministra Ana Lya Uriarte: “Soy una mujer de 60 años, a donde quiera que me siento en esta Moneda quedo como la inspectora general del colegio”

Este jueves la recién asumida ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte participó de un live con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En dicha conversación, donde la titular de la Segegob actuó como entrevistadora, y enmarcada en la temática “mujeres en el Comité Político”, Uriarte abordó diversas temáticas, como los diálogos que están llevando adelante los partidos para darle continuidad al proceso constituyente y también temas relativos a la agenda legislativa.

Sin embargo, al inicio de su participación en el espacio liderado por Vallejo, la secretaria de estado, en tono distendido, hizo una reflexión sobre ella misma y lo que ha sido trabajar con esta nueva generación que llegó a La Moneda de la mano del Presidente Gabriel Boric.

“Soy una mujer de 60 años ya, sí, es cierto, a donde quiera que me siento en esta Moneda quedo como la inspectora general del colegio, pero no importa, he superado eso”, indicó Uriarte cuando la vocera le pidió presentarse.

Si bien el pasado martes asumió como ministra de Estado, la titular de la Segpres con anterioridad ya desempeñaba funciones al interior de Palacio. Esto ya que a mediados de mayo, la excolaboradora de Michelle Bachelet llegó al ministerio del Interior para asumir como jefa de gabinete de la entonces ministra, Izkia Siches, con el fin de reforzar su gestión que hasta ese momento estaba marcada por una serie de tropiezos.

Pero Uriarte también tuvo palabras para lo que fue este miércoles su primer día en el Congreso en Valparaíso como flamante secretaria de Estado.

“Fue bien emocionante, porque llegué allá. Bueno, yo milito en el PS hace 1.400 años entonces estaban muchos diputados, diputadas del PS esperando, así que fue muy emocionante para mí encontrarme con esa recepción”, indicó.

Justamente a su arribo a las dependencias del Parlamento un grupo de parlamentarios de su tienda la recibió con abrazos y felicitaciones, incluso el presidente de Renovación Nacional y senador, Francisco Chahuán le dio la bienvenida.