La reflexión de Tohá sobre el proceso constituyente: “No tenemos la posibilidad de equivocarnos una vez más”

Este martes, se realizó una ceremonia de instalación de la “Secretaría de Participación Ciudadana” para el nuevo proceso constituyente, encabezado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile.

En la instancia, también estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien abordó el nuevo proceso constituyente. Así, en primer lugar agradeció a “quienes van a asumir la responsabilidad de incluir en este nuevo esfuerzo a la ciudadanía, a sus voces, a sus puntos de vista” y añadió que “a nombre del Presidente Gabriel Boric, de todo nuestro gobierno, queremos agradecer este esfuerzo y que lo esté encabezando ambas universidades”.

La titular de Interior además recalcó que este “no es un proceso del que estemos partiendo de un precedente fácil, estamos partiendo de un fracaso, estamos partiendo de un distanciamiento ciudadano de lo que significa este camino que hemos trazado, y quienes encabecen este rol, quienes sean los que de alguna manera abran esa puerta a que la ciudadanía tenga parte de este proceso no es irrelevante quienes sean”.

Siguiendo esa línea, explicó que “es fundamental que su credibilidad, prestigio, reconocimiento respecto a los intereses que los movilizan sea incuestionada, creo que la decisión de que sean ambas universidades las que asuman ese rol es una de las primera decisiones sabias que este proceso está teniendo”.

En ese marco, manifestó que en “este camino cuesta arriba se ha hecho un gran esfuerzo por encontrar mecanismos, soluciones que salven una gran cantidad de aprehensiones que habían con este nuevo proceso y en salvar estar aprehensiones han aparecido varias restricciones y esas han generado distancia, una sensación de no estar dentro por eso es tan importante este proceso de participación, pero aquí no tenemos la posibilidad de equivocarnos una vez más”.

“Nos hemos acostumbrado en Chile en el último tiempo a aceptar que lo impensable no es impensable” aludiendo a lo ocurrido con el estallido social, la pandemia y al anterior proceso constituyente que era impensable “iba a terminar en un fracaso, imposible, bueno pasó y que después decidan levantar otro proceso constituyente, yo lo encontraba imposible, pero lo levantamos”, señaló.

Por otra parte, enfatizó en que el “proceso de participación no es solamente, no termina, ni es exitoso porque escuchemos a los ciudadanos. Los ciudadanos son plurales, están fragmentados, por lo tanto, una participación ciudadana exigente y exitosa no consiste solo en escuchar, consiste en que los ciudadanos se escuchen unos otros, que la ciudadanía se escuche a si misma”.

En ese aspecto, manifestó que “si de alguna manera podemos explicar porque no nos resulto el proceso anterior probablemente habrían tantas opiniones pero la sin duda yo creo podría generar acuerdo es que no nos escuchamos unos a otros, cada uno escucho al que le parecía que era importante escuchar y lo que resultó la manera en que nos reflejaba como conjunto no le hizo a la ciudadanía sentido”.

“A nombre del gobierno del Presidente Boric queremos entregar férreamente nuestro apoyo a este esfuerzo que se está haciendo, aquí a que lo encabecen las universidades (...) el gobierno está al lado de este proceso y cuenta con todo su respaldo”, finalizó la secretaria de Estado.