La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

En medio de los reproches a Jeannette Jara por las contradicciones entre el programa de primarias y sus dichos sobre el aborto y la nacionalización del cobre, una de las voceras del comando, Laura Albornoz, desdramatizó los errores y apuntó a no caer en nuevas equivocaciones.

La exministra de la Mujer que fue militante por 40 años en la Democracia Cristiana (DC) señaló: “Ella se equivocó en dos oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, no ha dicho mentiras".

En diálogo con el programa En Turno, la abogada con amplia trayectoria política, añadió: “Los seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Lo importante es no seguir profundizando sobre esa mentira, o sea, esa equivocación”.

Albornoz remarcó la importancia de evitar cometer otros errores de este tipo y precisó: “Nosotros partimos del supuesto de que la vara es más alta para nosotros, por lo demás es una condición bien de género. Siempre tenemos que demostrar más estudios, más capacidad porque nos están exigiendo el doble”.

“Esa es la realidad que nos toca, no nos vamos a victimizar ni llorar, es parte de la pega. No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar. Pero insisto, Jeannette Jara es humana. Es una persona con un tremendo bagaje, con una tremenda capacidad de lo público, de generar diálogos con diferentes sectores del país. Esas son sus cualidades. Si se equivoca dos veces y la rectifica, para mí no es tema”, sostuvo.