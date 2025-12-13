La tensa campaña de cara a la segunda vuelta

Desde su contundente paso a la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast no se dieron respiro en el camino al balotaje. Mientras la abanderada del oficialismo y la DC apostó por un tono confrontacional desde un inicio, el aspirante republicano, José Antonio Kast, optó por uno más moderado, pero que de a poco fue tomando vuelo y fuerza, dando paso a una serie de cruces .

En las instalaciones de Radio Cooperativa -en el barrio Yungay- y con la organización de Hogar de Cristo, Techo, Servicio Jesuita Migrante y Fondo Esperanza, entre varias organizaciones, ambos plantearon y defendieron sus ideas por primera vez en público. El encuentro estuvo centrado en las políticas sociales que ambos promueven.

Kast mantuvo su libreto de apuntar en contra del gobierno del Presidente Gabriel Boric y evitar las constantes embestidas de Jara, quien cuestionó a su oponente político en temas asociados a lo valórico, y también sobre la decisión de no asistir a programas de televisión.

El denominado caso Fundaciones, que explotó en este gobierno a mediados de 2023, se puso sobre la mesa. Lo hizo Kast, acusando que el “golpe más duro” que recibieron las organizaciones de la sociedad civil “porque se sembró la desconfianza por unos pocos que se aprovecharon de los recursos de todos”.

Jara no guardó silencio y contestó: “El único preso que hay hoy día por el caso Convenios es un diputado republicano”, aludiendo a Mauricio Ojeda, quien hoy se mantiene en arresto domiciliario por la arista denominada caso Manicure.

Kast reconoció que tuvieron “un tema” con Ojeda, quien ya no integra la bancada de republicanos, y apuntó a uno de los voceros de Jara, Ricardo Díaz, gobernador de Arica, quien ha sido pesquisado por presuntos delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios con la fundación ProCultura comandada por Alberto Larraín.

Quiroz, Monsalve y Krassnoff

Seis días después, los abanderados volvieron a verse las caras y el diálogo entre ellos subió de tono. El penúltimo debate antes del 14-D, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), se caracterizó por las interpelaciones.

Los mayores momentos de tensión se vivieron cuando Jara trató de instalar que “lo más peligroso para la ciudadanía es un candidato que no tiene claras sus definiciones” y luego pasó a criticar al principal asesor económico de su contendor republicano, Jorge Quiroz , por su vinculación con la colusión de las farmacias y de los pollos.

La respuesta vino esta vez del lado de Kast, quien le “recordó” a la candidata comunista la relación de figuras oficialistas -o exoficialistas- con casos judiciales, como Manuel Monsalve (exPS) y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

En ese mismo cara a cara, la conversación se desvió luego a uno de los temas recurrentes en la carrera presidencial: la posibilidad de indultar a Miguel Krassnoff “a cambio de información para encontrar a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura”.

“Hoy día hay en trámite una norma jurídica que está en debate en el Parlamento, y es por un tema humanitario. Yo creo en la justicia, y la justicia también es tratar con respeto a las personas que están en enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia”, planteó el republicano.

Jara aseguró que no indultaría a nadie en su eventual mandato.

El tema de los indultos tomó fuerza al pasar los días debido a las polémicas declaraciones del diputado y vocero del comando de Kast, José Carlos Meza , quien se mostró a favor de conmutar penas a los reos con esas características, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

Como era de esperar, Jara arremetió con todo contra el republicano. En una actividad de campaña en Iquique, la abanderada oficialista acusó que el discurso republicano busca allanar el camino a un posible indulto a Miguel Krassnoff.

Kast, por su parte, se defendió señalando que “los únicos que han defendido a abusadores” son parte del gobierno del cual perteneció Jara.

“Depende”

Otro cruce se produjo a raíz del constante acorralamiento de Jara a Kast para que responda preguntas que este último muchas veces contestó utilizando un “depende” , evitando fijar una postura clara. Esto ocurrió específicamente en el debate de Archi.

La estrategia del republicano causó cuestionamientos incluso en Chile Vamos, donde varios personeros se preguntaban por qué el candidato decidió no responder sobre algunos temas, calificando como “mala” su performance.

Jara aprovechó el momento y en una actividad destacó que ella optaba por responder de frente en todos los temas que le consultaban, sin atrincherarse en un “depende”.

Luego, a casi una hora del inicio del último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Kast fue abordado por la prensa donde le consultaron por su desempeño en el encuentro de Archi.

El fundador de republicanos ironizó señalando que “hay una canción muy buena que es del grupo ‘Jara de palo’, y la canción es preciosa”. Inmediatamente fue corregido por los reporteros: “Jarabe de palo”, señalaron.

“Jarabe, perdón”, remató Kast.

Vidrio blindado

A lo largo de la campaña Kast comenzó a usar un cristal blindado con fines de cuidado personal ante la exposición pública. Este gesto fue sumamente criticado por Jara, quien incluso en su franja reprochó la medida del republicano.

No solo eso, en medio del último debate televisado, la comunista lanzó que Kast “se escondía” detrás de un cristal.

El republicano durante el intercambio respondió a los emplazamientos señalando que ha debido usarlo porque “han asesinado a candidatos presidenciales en otros países, ¿eso buscas?“, le consultó a Jara.

Eso sí, minutos más tarde, en su comparecencia ante la prensa, descartó creer que Jara busque que sea agredido en actos públicos y defendió nuevamente el uso del cristal.