SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Labbé y rechazo a multa por no sufragar: “Esto pasa cuando se está tramitando un proyecto de ley contra el tiempo”

El diputado del PNL afirmó que con esto "hay una autocrítica para el Congreso", y llamó a la derecha a a "autocomandarse" para llegar a votar en la próxima votación del proyecto.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Cristián Labbé, diputado del Patido Nacional Libertario y vocero de Johannes Kaiser, abordó esta mañana el rechazo de la Cámara de Diputados la jornada de ayer al proyecto que establecía multa por no votar. Esto, ya que si bien esta iniciativa había sido aprobada en su idea de legislar, no logró los votos suficientes debido a un desmarque repentino del oficialismo, además de algunas ausencias opositoras.

Consultado al respecto en Radio Agricultura, y sobre por qué faltaron los votos de los libertarios Cristóbal Urruticoechea y Alejandro de la Carrera, Labbé apuntó a que esto “nunca debió haber flaqueado por uno o dos votos, tendría que haber sido mucho más holgado haber ganado”.

“Porque también había un acuerdo con el gobierno, nuevamente el gobierno falla en su acuerdo, el oficialismo votó en en contra, y básicamente eso también afectó”, criticó el diputado.

En cuanto a los parlamentarios de Nacional Libertario que no asistieron, indicó que “estaban justificados”: “A mí como jefe de bancada me lo habían dicho: Urruticoechea tiene un problema personal, y De la Carrera también, y y contra esas cosas que ya son personales es difícil un poco obligar a“.

“Pero claro, es tremendamente importante, y luego que también faltaban parlamentarios de Renovación Nacional, etcétera”, añadió. Sin embargo, recordó que esto ahora pasa al Senado y allí se puede reponer la indicación, o finalmente si va a Mixta.

Sobre la responsabilidad del gobierno en esta materia, ya que no se pudieron alinear, Labbé fue muy crítico en los tiempos de la tramitación.

“Evidentemente esto es algo muy importante, pero estas cosas pasan, y yo creo que acá hay una autocrítica para todos nosotros, para el Congreso en general: esto pasa cuando se está tramitando un proyecto de ley contra el tiempo, a matacaballo. Esto esto debería haberse transmitido mucho antes”, expresó.

“Estamos a meses de una elección, votando el tema del voto obligatorio con sanción y creo que de verdad -puedo hacerle mea culpa, no sé, pero los tiempos dependen de uno- pero creo que esto se podría hacer con mucha más holgura”, continuó.

El gobierno, añadió, también tiene mucha responsabilidad porque ellos ponen “todos los tiempos dentro del Congreso”.

“El Ejecutivo marca y le pone urgencia, suma urgencia, a los distintos proyectos de ley. Y este era uno que se había negociado y se había llegado a un acuerdo en donde iban a estar los votos por ambas partes, tanto oficialismo como oposición, y no fue lo que pasó”,apuntó.

Consultado si cree que el gobierno quiere que finalmente este proyecto se caiga, Labbé indicó que “no cree en este gobierno”.

“A mí mientras el gobierno me está diciendo una cosa, me está haciendo otra”, afirmó. “Entonces, cuando se dice una cosa y hacen otra, y hoy día pasó eso, yo igual estaría con cuidado”.

“Mi llamado es a mi sector, a toda la derecha, a todos los parlamentarios individualmente, pues somos adultos, es que el día de la próxima votación para este proyecto (...) tenemos que ser todos autocapaces de autocomandarnos para llegar a votar en esa oportunidad y no volver a caer, porque el gobierno probablemente lo que está buscando es que eso pase”, expresó.

Más sobre:PolíticaCristián LabbéCámara de Diputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda

Pena de muerte, Estado plurinacional y sustitución del Congreso por una “asamblea popular”: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado

“Absolutamente inaceptable”: subsecretaria Albagli condena ataque a trabajador TEA en hospital de Osorno

Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y promete defender el país

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda
Chile

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda

Pena de muerte, Estado plurinacional y sustitución del Congreso por una “asamblea popular”: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Labbé y rechazo a multa por no sufragar: “Esto pasa cuando se está tramitando un proyecto de ley contra el tiempo”

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”
Negocios

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

Chao préstamo, realidad vs. indolencia

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná
El Deportivo

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

TNT mira de reojo: la U amenaza con jugar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo si avanza en la Sudamericana

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”
Cultura y entretención

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”

Guillatún en el cielo y una Cenicienta a la chilena: Teatro Viajeinmóvil celebra septiembre

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado
Mundo

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado

Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y promete defender el país

Transplantes de órganos e inmortalidad: la conversación entre Putin y Xi Jinping

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo